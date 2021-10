José Caldera, candidato por la Unidad al CLEZ: “El 21-N tenemos que demostrar que el pueblo no se va a rendir”

octubre 6, 2021 - 10:47 pm

José Caldera, vicepresidente regional del partido Un Nuevo Tiempo, y candidato al Consejo Legislativo del Estado Zulia, reiteró, en una entrevista exclusiva con Noticia al Día, la necesidad de que los ciudadanos salgan a votar en las próximas elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores del 21 de Noviembre de 2021.

El dirigente político hizo un llamado a los ciudadanos que dudan sobre las condiciones electorales, en donde aseguró que los zulianos viven una realidad que no se parece a la del resto del país en muchos aspectos, y por eso no se deben rendir. “Vamos a ir a participar, en este y en todos los procesos electorales que se nos convoque. No vamos a abandonar la presión en la calle, no vamos a dejar de luchar por condiciones más justas, y tampoco vamos a permitir ver como cuatro años de destrucción siguen perjudicando la vida de las familias en la región. Estamos dispuestos a poner nuestro nombre sobre la mesa como una opción real de poder retomar el Zulia y convertirlo un estado pujante, y a partir de ahí, iniciar la reconstrucción de toda Venezuela”.

“Quiero decirles a las personas que todavía tienen dudas en participar en las elecciones del 21-N, que cualquier lucha es importante, que vamos a trabajar por el rescate de todo el estado, así que no nos podemos quedar de brazos cruzados en casa, este 21-N tenemos que demostrar que el pueblo no se va a rendir” manifestó.

Caldera, psicólogo y licenciado en ciencias políticas, de 30 años de edad, pidió a la población confiar en la militancia del partido, la cual “garantizará y velará por la seguridad de los votos”. “Este domingo tendremos el primer ensayo del simulacro electoral, y vamos a hacer un despliegue de parte de nuestra maquinaria, para que la gente acuda con confianza y vea que nosotros tenemos la capacidad de garantizar el respeto a la voluntad del pueblo zuliano, que sabemos que quiere una realidad distinta, y eso pasa a través del esfuerzo que podamos hacer en colectivo”.

De la misma manera, señaló que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los zulianos. “Lo principal que debemos abordar para devolver la estabilidad del estado, es empezar por los servicios públicos, por poder encontrar soluciones y alianzas que permitan mejorar el bienestar de los ciudadanos en todos los aspectos” indicó.

El opositor destacó que el problema principal que sufre la región es el del sistema eléctrico. “Si bien no es una competencia directa del gobierno regional, si podemos hace un gran esfuerzo, mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, por rescatar y devolver al zuliano ese pequeño espacio de tranquilidad. También debemos mejorar otros servicios como el agua, y tenemos otro tema que es muy preocupante y se trata de la educación de los niños y jóvenes zulianos los cuales vemos que no tienen capacidad para ver clases dignamente en los colegios, queremos rescatar eso, eso es un pilar fundamental” aseveró.

José Caldera también denunció que el Ejecutivo Nacional “impone dificultades” con el objetivo de impedir que los venezolanos puedan mejorar su calidad de vida. “Para ellos es mucho más rentable tener dominada a la población bajo horas de tortuosos cortes eléctricos, mientras más humillados, para ellos es más fácil ejercer el control social. Pero nosotros no nos rendimos, y a través de organismos internacionales podemos elevar acuerdos que nos permitan mejorar la capacidad de generación de energía eléctrica en el Zulia. El estado tiene la capacidad para ser autosuficiente en materia eléctrica, solo basta disposición y capacidad política” expresó.

En cuanto a las aspiraciones por la Alcaldía de Maracaibo, José Caldera considera que candidatos como Juan Carlos Fernández deben abocarse a la Unidad para tener un espacio de participación y representación en el estado. “Juan Carlos Fernández es un legítimo aspirante a la Alcaldía de Maracaibo, sin embargo, nosotros apostamos en esta oportunidad por Rafael Ramírez, con todo el respeto que se merece Juan Carlos Fernández. Creemos que es importante trabajar desde la unidad, y esa unidad pasa por Rafael Ramírez, quien se adjudicó al consenso de la mayoría de los partidos dentro de las organizaciones de la plataforma de la MUD”.

