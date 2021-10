Jack Miller dominó las tres sesiones libres del GP de las Américas de MotoGP

octubre 2, 2021 - 1:51 pm

El piloto australiano Jack Miller (Ducati) marcó este sábado el mejor tiempo en las tres primeras sesiones de entrenamientos libres en el MotoGP de las Américas, 15ª prueba de la temporada en la categoría en Austin (Texas).

Entre los favoritos, solo el español Joan Mir (Suzuki, 13º a 1 seg 571/1000) no se ubicó en el Top 10 de las tres sesiones combinadas y, por lo tanto, deberá pasar por el draft clasificatorio (Q1) en horas de la tarde.

Con un tiempo de 2 min 02 seg 923/1000, Miller voló sobre la pista, relegando al japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR, (670/1000) y al español Alex Rins (Suzuki, 804/1000).

Astonishing lap from @jackmilleraus!!! 🔥

The Aussie ends the morning six tenths clear of the field! 🔝#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/tgVjCwo2ZG

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2021