Instagram permitirá publicar en su «feed» principal videos de hasta 60 minutos

octubre 6, 2021 - 6:28 am

A partir de ahora, los videos que se publiquen en el ‘feed’ principal de Instagram podrán tener una duración de hasta 60 minutos. De este modo, los usuarios ya no tendrán que salir de la aplicación principal para disfrutar de esa característica, que hasta ahora era exclusiva de su servicio de videos verticales IGTV.

Según informó Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas de Facebook para Europa, Oriente Medio y África, este nuevo formato combinado, denominado Instagram Video, tendrá su propia pestaña en el perfil de los usuarios para que resulte más fácil «descubrir nuevos contenidos de video».

Starting today, we’re combining IGTV and feed videos into one format – Instagram Video.

We’re also introducing a new Video tab on your profile, where this combined video format will live, to make it easier for people to discover new video content. pic.twitter.com/yVZYrgPX3d

— Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) October 5, 2021