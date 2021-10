Horóscopo: Esto te deparan los astros este miércoles, 06 de octubre

octubre 6, 2021 - 5:27 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este miércoles, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu aparente calma oculta una gran desconfianza, no reprimas esas dudas y busca una explicación. No hagas nada por cambiar la opinión de esa persona, sola se dará cuenta de su error y pedirá disculpas. Numero del éxito, 17.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Cambia de actitud, no esperes a que pase a mayores, es tiempo de recapacitar. Las oportunidades para mejorar tus recursos están en tus manos, aprende a aceptar los cambios y opta por lo nuevo, será lo mejor. Numero del éxito, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No te dejes llevar por las apariencias, veras que esa persona resulta ser mejor de lo que crees. Sé paciente, aún no es momento para realizar los cambios laborales que tienes en mente. Numero del éxito, 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu actitud indiferente ante la persona que te atrae podría alejarlo de tu lado, trata de cambiar. Antes de realizar la inversión que tienes en mente tiende la mano a esa persona que prometiste apoyar, el universo recompensará tu buena fe. Numero del éxito, 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Experimentarás un equilibrio que te ayudará a relacionarte, el cambio te favorecerá mucho. Has estado descuidando asuntos laborales y las consecuencias se verán reflejadas en un día tenso y lleno de trabajo, esfuérzate y todo culminará de la mejor manera. Numero del éxito, 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Has estado dejándote llevar por una nueva ilusión, aunque sientas dudas esa persona demostrara que es sincero. Aún no te adaptas a tu nuevo puesto laboral, sé paciente, pronto encontrarás grandes satisfacciones en tu labor. Numero del éxito, 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Aclararás las diferencias con la persona que amas, pronto la armonía volverá a tu vida. Muchas personas miran tu labor con cierta desconfianza, da lo mejor de ti en lo que tienes encomendado, dejarás sorprendido a más de uno. Numero del éxito, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Las pruebas de amor se harán presentes, aceptarás feliz el compromiso. Dos opciones laborales te restan tranquilidad, deja de dudar y sigue el consejo de alguien con experiencia, con su apoyo escogerás lo mejor. Numero del éxito, 9.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La desconfianza de esa persona es muy evidente, háblale, veras que cambia de actitud. Tu creatividad traerá éxitos, hoy personas con experiencia y de mayor cargo reconocerán tu buena labor. Numero del éxito, 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No te cierres a tus celos sin sentido, te darás cuenta que esa persona es sincera. No dejes que tus dudas te estanquen, arriésgate a invertir en ese negocio que promete ser exitoso. Numero del éxito, 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Un malentendido te aleja de la persona que te interesa tranquila aun puedes recuperar su cariño. Salir de ese trabajo no fue lo peor que te pudo pasar, pronto algo nuevo cubrirá todas tus expectativas. Numero del éxito, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Has prometido cambiar algunas actitudes, trata de hacerlo y la armonía volverá a tu vida. Exige lo justo, esa persona no puede abusar de tu confianza, pide lo que te corresponde, te sabrá escuchar. Numero del éxito, 6.

Lea también: Superado el duro golpe de ayer, Instagram celebra hoy sus primeros 11 añitos

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com