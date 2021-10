Habló la patrullera trans destituida por la policía de Colombia por verse involucrada en un robo

octubre 5, 2021 - 10:00 pm

En las últimas horas se conoció que la Policía destituyó a Andrea Cortés, la primera policía transgénero de Colombia. Todo se dio porque se vio involucrada en un presunto caso de hurto de una crema facial dentro de un centro comercial en Bogotá, en donde supuestamente la mujer se llevó el artículo sin pagarlo. En su decisión, la Policía calificó como grave la falta disciplinaria de Cortés y la destituyó de su cargo, además de inhabilitarla para ejercer cargos públicos.

Sobre esta decisión, la patrullera Cortés, aún con su uniforme puesto, publicó un video en sus redes sociales, en donde en medio del llanto agradeció a quienes creen en su inocencia, pero también envió un fuerte mensaje contra la Policía.

“No tiene sentido seguir luchando con una institución que a una mujer trans la ven como antinatural. La gente no sabe, no se imagina por todo lo que yo he pasado, institucionalmente lo que han hecho conmigo, lo que se les ha dado la gana”, dice Andrea en su video.

Antes de conocerse su destitución, la Policía había emitido un comunicado de prensa en los siguientes términos: “La Policía es respetuosa de las investigaciones disciplinarias y penales que se adelantan contra integrantes de la institución, siempre en el marco del debido proceso. El pasado 29 de junio se abrió una investigación disciplinaria contra la patrullera Andrea Cortés Guarín, con fundamento en la queja presentada por la representante legal de una reconocida cadena de farmacias, por la presunta responsabilidad de la uniformada en la conducta de apropiación de pertenencias de particulares con intención de obtener beneficio propio”.

Sobre el particular, la institución señaló que se encontraba en investigación. Sin embargo, la decisión contra Cortés se conoció en horas de la tarde del 4 de septiembre, cuando se aplicó la sanción al considerar que las pruebas en su contra eran contundentes.

Andrea Cortés fue blanco de artículos periodísticos durante los últimos meses en diferentes medios de comunicación, al convertirse en la primera mujer transgénero de la Policía. Su historia se hizo viral en las redes sociales al documentar cómo se había practicado la cirugía para transformar su voz.

Durante el fin de semana que pasó, Cortés fue nuevamente noticia en los medios, pero en esta ocasión porque estaba involucrada en un presunto caso de hurto de una crema de belleza dentro de una droguería en un centro comercial en Bogotá. Las pruebas indicaban que al parecer la uniformada se habría llevado el producto sin pagarlo.

El caso

Según las pruebas que reposan ante las autoridades, estaba un video y, además, testimonios de lo ocurrido. Dentro de las versiones entregadas por los denunciantes se establece que la patrullera Andrea Cortés, como se identifica en el uniforme, compró un medicamento para la migraña y, sin pagarla, tomó la crema del mostrador justo antes de guardarla entre su bolso.

Andrea Cortés también fue noticia luego de que publicara una complicada situación que le tocó vivir en materia de salud a raíz de un tratamiento con biopolímeros que se había inyectado en el cuerpo.

Tras contar su historia y hacer un llamado para que las mujeres tuvieran cuidado con esta clase de productos, la patrullera logró salir adelante con el procedimiento médico y sus avances fueron expuestos a través de las redes sociales como ha sucedido con otros casos de mujeres figuras públicas que han visto afectado su cuerpo luego de inyectarse esta clase de sustancias en los glúteos.

