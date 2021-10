Grupo armado, al margen de la ley en Colombia, mató a niño de 12 años y adolescente de 18, venezolanos acusados de robar en local

octubre 10, 2021 - 7:22 pm

Mueren en Colombia niño de 12 años y joven de 18 venezolanos acusados de robo. El terrible caso de justicia por mano propia fue en Tibú (Norte de Santander), donde señalan a la Policía de no atender llamados que pudieron evitar el crimen.

En principio, los dos jóvenes asesinados fueron detenidos por la comunidad y amarrados. Después, “mototaxistas llamaron a los integrantes de un grupo armado al margen de la ley, que se los llevaron en motocicletas”, informó Caracol Radio.

“La comunidad advierte que alertó a la Policía sobre este caso, pero no hubo respuesta”, agregó ese medio, a la vez que informó que hoy las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información que permita dar con el paradero de los criminales de estos jóvenes venezolanos en Colombia.

“Lamentablemente, ahorita las autoridades en nuestro municipio no se ven, brillan por su ausencia. A las autoridades se les llamaba para hacer entrega de los jóvenes, y nunca contestaron; de pronto, por temor a salir, de pronto, por no verse comprometidos a que no quisieron ir. No sabemos cuáles fueron los motivos reales porque se les llamó y nunca contestaron”, dijo en ese medio uno de los testigos.

