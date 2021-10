Frente al espejo la mujer quiere más: la vanidad femenina

octubre 3, 2021 - 1:00 pm

La belleza femenina otorga poder e inspira confianza y respeto. Cualquier mujer puede sacar ventaja de esta máxima, sin poner como requisito indispensable el ser guapa o bonita. La belleza es subjetiva, pero agrada a todos. La feminidad es pieza maestra para que la mujer proyecte una imagen poderosa, confiable y de alto nivel.

¿Por qué las mujeres necesitan preocuparse por su imagen?

La feminidad otorga poder a toda aquella mujer que sepa cómo ejercerla. ¿Por qué? Porque el ser bella y/o atractiva abre muchas puertas, sin entender esto como una estrategia superficial en donde el ser guapa sea lo único que importe, sino todo lo contrario, es una estrategia inteligente. Veamos los motivos científicos en los que baso mis afirmaciones.

Cuestión biológica

La naturaleza humana es sabia. El género masculino es 100% visual, lo que deleite a su pupila será lo que llame su atención. Es por esto que una mujer bella atraerá más miradas masculinas, lo cual le otorgará poder ante las demás mujeres. Hemos llegado al origen de la competitividad femenina: la mujer compite por belleza (y no solo en el aspecto biológico sino también en el profesional), mientras que el hombre compite por poder (conocimientos, estatus, dinero, éxito con las mujeres, fuerza física, etc.). Existen entonces 2 maneras de entender el poder de la imagen según el género de nuestra especie. Por esto, el tema de la imagen no puede ser abordado de la misma manera en mujeres que en hombres, reseña el portal expansion.mx.

El poder de la belleza

Una mujer atractiva tiene más probabilidades de convencimiento, pues su imagen la distingue del resto comunicando su liderazgo.

La mujer que posea más belleza estética o luzca más atractiva será más «interesante conocer o tratar», y aquella mujer que se distinga por su atractivo físico automáticamente obtiene más liderazgo ante las demás féminas, pues es la favorita de las miradas masculinas, depende de ella convertir este detalle en una ventaja positiva de poder y seducción (profesional y personalmente hablando). Una mujer atractiva tiene más probabilidades de convencimiento, pues su imagen la distingue del resto.

¿Qué es lo primero que observa una mujer de otra mujer al conocerse por primera vez? Su forma de vestir, su buen gusto al arreglarse, su físico (si tiene buen cuerpo, si es bonita), si luce más joven y su capacidad de atraer miradas. Su liderazgo.

La vanidad de la mujer

La vanidad más que una cualidad de acción propia, es una reacción para satisfacer a la imagen personal y la de aquellos que nos ven. Tanto mujeres como hombre pueden irse por el camino de lo físico. Esto también es el exceso de desconfianza o una baja autoestima.



¿Por qué se es vanidosa?

Si algo tenemos las mujeres seamos feas o bonitas, chaparras o altas, viejas o jóvenes es vanidad, mujer que se respete como tal siempre trata de verse lo mejor posible, tenemos una coquetería natural que muchas veces ni siquiera notamos.

Cada día buscamos algo que nos haga vernos más bellas y gastamos enormes cantidades de dinero en cosméticos que van desde cremas, perfumes, vestidos, zapatillas, accesorios, maquillaje, bronceadoras, entre otros.

Karin Chacin/pasante

Noticia al Dia con información de Expansion.mx