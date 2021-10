El Mundial 2022 de MotoGP tendrá 21 carreras e incorporará dos nuevos circuitos

octubre 7, 2021 - 9:52 am

El Mundial de MotoGP de 2022 contará con 21 carreras, en lugar de las 18 actuales, entre ellas dos nuevos circuitos que se estrenarán en el programa, ubicados en Indonesia y Finlandia, confirmaron este jueves 7 de octubre los organizadores.

Según este calendario todavía provisional, la temporada de la categoría reina empezará el 6 de marzo en Catar y finalizará el 6 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de Valencia (España).

Varias pruebas que no han podido celebrarse en 2020 y este año por la pandemia de covid-19 regresan como Argentina (3 de abril), Japón (25 de septiembre), Tailandia (2 de octubre), Australia (16 de octubre) y Malasia (23 de octubre).

La carrera en Finlandia, que debería haber debutado en este campeonato inicialmente en 2020 pero que había sido anulada dos años seguidos por el covid-19, vuelve a estar inscrita el 10 de julio en el circuito de KymiRing, todavía a la espera de que sea homologado.

