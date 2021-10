¿El morbo qué es? Tipos ¿Es normal sentirlo? ¿Será que soy morboso?

octubre 2, 2021 - 5:20 pm

El morbo, en este marco, se asocia a un problema de salud; puede tratarse de diferentes tipos de inconvenientes que afectan el bienestar de la persona. Por otro lado, el morbo lo definen de otra manera como una curiosidad malsana. Una atracción negativa hacia las acciones o temas de otros que de una manera u otra generan placer.

El morbo no siempre está asociado al plano sexual sino que nace de la simple inmiscusión en la vida de los demás. Sin embargo, es importante que entendamos que la morbosidad es parte natural del ser humano. Se define como algo negativo porque el acto morboso no nace en la ejecución de ninguna acción destructiva o que genere daño a otros, pero sí por presenciarlo o verlo, logrando sentir placer por ello.

Es una tendencia por sentir satisfacción con lo prohibido, con lo tabú, con lo que debe ser callado para mantener la misma existencia humana. Al hablar de la psicología del morbo, estos se convierten en casos patológicos cuando ya no solo se queda en la curiosidad y la observación de la persona, sino que procede a la ejecución de estos pensamientos oscuros, convirtiéndose, en muchos casos, en verdaderos actos psicópatas. Esto ocurre cuando la mente no puede controlar los impulsos naturales de nuestros cerebros.

Los tipos de morbos se clasifican en tres maneras:

Erótico: El sentimiento de morbosidad que nace del atractivo y deseo físico o psicológico de unas personas a otras.

Social: Tener morbo con los acontecimientos de tus conocidos a través de redes sociales o de famosos por noticieros y prensa amarilla.

Tanatos: Este se alimenta de disfrutar ver personas muertas, escenas de accidentes sangrientas o malformaciones en personas. Este es uno de los orígenes del tanoturismo.

Muchas personas se preguntas ¿será que soy morboso? y ya sabiendo el significado de morbo puedes saber si lo eres o no, y claro que sí lo eres, tienes pensamientos morbosos al igual que un alto volumen de la población en este planeta, pero usualmente esta interrogante se asocia más al aspecto sexual y no necesariamente este sea tu tipo de interés morboso. Todos somos morbosos de alguna u otra manera, lo importante es saber qué también controlamos ese impulso animal en nosotros y nos comportamos socialmente acorde según las reglas de conducta modernas.

Mientras consideres que tu curiosidad no controla tu vida o que de alguna manera pienses que te está afectando, no deberías preocuparte por este asunto.

Según Ok Diario, lo que despierta el morbo es todo lo que encierra un misterio o enciende la idea de lo inescrutable; en condiciones normales, corresponde a todo aquello que no se suele vivir o que implica una ruptura con lo que se define como “normal”.

Cuando se relaciona específicamente con el sexo, tiene que ver con todos aquellos deseos sexuales que no solemos cumplir o que sencillamente nos erotizan, pero puede darse también una forma de morbo patológico. Aquel que implica atracción por objetos prohibidos por las reglas de parentesco, salud mental u orden social. Son los casos en los que uno se siente atraído por ejemplo por familiares e hijos, en estos casos, el morbo se sitúa en el terreno de la perversión y la ilegalidad. No todos los impulsos morbosos son algo malo, o de hecho, la gran mayoría de ellos se pueden controlar y no dominan la vida de la persona que los siente. Sin embargo, el problema está cuando el placer o el morbo entra como hemos indicado, en lo patológico o en un deseo incontrolable que se transforma en perversión.

En resumen sobre lo que significa morbo en la vida, siempre que tus ideas morbosas se queden en tu cabeza no deberías sentirte mal por ello. Todos tenemos curiosidad por lo mórbido solo que algunos lo podemos controlar mejor que otros; en estos casos debes tener claro como saber decir que no, especialmente a ti mismo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

No sea Tonto/Noticia al Día