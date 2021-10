El Everton de Salomón Rondón empata a 1 con el Man U en Old Traffrod

octubre 2, 2021 - 11:00 am

Manchester United y Everton se neutralizaron (1-1) este sábado en el partido que subió el telón de la 7ª fecha de la Premier League, lo que impidió a ambos equipos situarse al frente de la clasificación.

‘Red Devils’ y ‘Toffees’ alcanzaron al Liverpool -que recibe el domingo al Manchester City- en cabeza con 14 puntos, pero los ‘Reds’ son líderes por la diferencia de goles, con +8, +5 y +11 respectivamente.

Después de la victoria en el tiempo extra ante el Villarreal (2-1) el miércoles en Liga de Campeones, el United optó por dar descanso de inicio a Cristiano Ronaldo y a Paul Pogba.

Ole Gunnar Solskjaer concedió su primera titularización esta temporada al delantero uruguayo Edinson Cavani, escoltado por Anthony Martial y Mason Greenwood en ambos costados.

El ‘charrúa’ tuvo una clara ocasión pero su remate de cabeza fue desbaratado por el arquero internacional inglés Jordan Pickford (21), antes de que Martial marcase el primero con un disparo desde dentro del área, previo pase de Bruno Fernandes (43).

Pero el Everton, que realizó un acertado ‘mercato’ y que vuelve a la zona noble de la tabla de la mano de su nuevo técnico Rafa Benítez, salvó un punto a pesar de ausencias tan importantes como las de Dominic Calvert-Lewin y Richarlison que fueron cubiertas por el venezolano Salomón Rondón que se ausentara de esta fecha FIFA con la Vinotinto. El venezolano sigue sin conocer el gol en lo que va de temporada con su nuevo equipo.

Las llegadas de Demarai Gray y Andros Townsend han contribuido a que los dos equipos de Liverpool estén de momento igualados en la tabla. El propio Gray cortó la respiración a Old Trafford con un buen disparo raso poco después de la media hora de juego.

Él mismo inició la contra que derivó en el empate a uno, obra de Townsend tras disparo cruzado para superar a David De Gea (65). A pesar de las entradas al terreno de juego de ‘CR7’, Jadon Sancho y Pogba en el segundo acto, el Manchester United no pudo llevarse los tres puntos, aunque queda en buena posición antes del parón internacional.

FT. A great effort by the lads, who arguably deserved more than the one point. Well played, Blues. 👏

🔴 1-1 🔵 #MUNEVE pic.twitter.com/eCRmD4Su5s

— Everton (@Everton) October 2, 2021