EE.UU. y España ratifican alianza para apoyar la «restauración de la democracia» en Venezuela

octubre 6, 2021 - 1:34 pm

Los gobiernos de Estados Unidos y España ratificaron este miércoles 6 de octubre su compromiso en apoyar «al pueblo venezolano en su trabajo para restaurar la democracia en el país”.

El secretario de Estado, Antony J. Blinken, se reunió en París, Francia, con el canciller español, José Manuel Albares. Ambos discutieron sobre las formas en que España y Estados Unidos pueden cooperar para abordar temas de democracia y derechos humanos en América Latina.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, informó que Blinken y Albares abordaron “los esfuerzos en curso para apoyar al pueblo venezolano en su trabajo para restaurar la democracia en su país”.

Por otra parte, Blinken expresó el profundo agradecimiento de Estados Unidos por el continuo apoyo de España a la reubicación y tránsito de personas desde Afganistán.

Los funcionarios discutieron también sobre los planes para el futuro compromiso diplomático y la asistencia humanitaria en Afganistán.

A pleasure to meet Spanish FM @jmalbares in Paris. Expressed my appreciation for Spain’s support for relocation efforts from Afghanistan. Also discussed how the U.S. and Spain can deepen our partnership in Latin America and on a wide range of global and regional issues. pic.twitter.com/U72W0qkOd5

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 6, 2021