Contenedores de Ureña serían retirados el viernes 8-0

Para que se dé la apertura del paso peatonal debe estar vacunada el 70 % de la población, aseguró Freddy Bernal

De acuerdo a lo reseñado por el diario La Nación, Los tres contenedores que obstruían el paso en el puente internacional Simón Bolívar fueron retirados el pasado lunes, 4 de octubre. El primero de ellos fue removido cerca de las 11:00 a.m. y el segundo pocos minutos después.

El tercer contenedor debió esperar un rato más. Aunque estaba previsto que arribara la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien participaría en el retiro de ese obstáculo, la visita no se registró.

Al final, en medio de la expectativa que se tenía, Rodríguez habló desde Caracas, y el diputado Freddy Bernal dio sus declaraciones desde el tramo binacional. «La apertura comercial se dará este 5 de octubre», enfatizó la vicepresidenta.

Bernal, entretanto, precisó que ese paso se dará, en un principio, por el puente internacional Francisco de Paula, en Ureña. Más adelante se establecería por el puente Simón Bolívar.

En torno al paso peatonal, señaló que se activará una vez estén vacunados el 70 % -o más- de los habitantes. En este sentido, calificó la actividad de histórica.

Se trata de un día histórico para el estado Táchira y Norte de Santander», expresó el diputado desde la aduana de San Antonio del Táchira, al tiempo que señaló que el golpe económico que representa el cierre asciende a los 7.200 millones de dólares.

Bernal detalló que la apertura comercial es el intercambio de productos entre ambas naciones. «Iremos evaluando cuándo se realizará la apertura comercial por el puente internacional Simón Bolívar. En primera instancia, arrancará por Ureña», reiteró.

«Nos sentaremos con las autoridades para ponernos de acuerdo en qué días, qué horarios, cuáles productos y cuántas gandolas cruzarán por el puente internacional Francisco de Paula Santander», puntualizó.

En este sentido, recalcó que las normas de bioseguridad no pueden quedar atrás, pues la pandemia no ha pasado. «Tengan fe y confianza. No nos dejemos perturbar por los discursos venenosos», conminó.

Además del diputado, durante el retiro estuvieron los alcaldes de frontera, William Gómez y John Carrillo, así como los concejales y militares.

El pasado día domingo, 3 de octubre, a las 02:00 de la tarde, autoridades venezolanas se reunieron en San Antonio del Táchira a fin de decidir sobre el retiro de los contenedores y la reapertura comercial entre Venezuela y Colombia.

