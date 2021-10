Buscan «hasta debajo de las piedras» a la modelo colombiana, Natalia Buitrago: 50 días desaparecida

octubre 4, 2021 - 2:51 pm

Cincuenta días buscando a la joven modelo, Natalia Buitrago, hasta debajo de las piedras llevan las autoridades colombianas y aún no dan con su paradero.

El portal de noticias https://caracol.com.co/ y el diario El Tiempo de Bogotá informan sobre este suceso revestido de mucho misterio.

Se trata de Natalia Buitrago, de 22 años de edad, quien es del municipio Jamundí, en el Valle del Cauca, pero desde inicios de este año se radicó en la capital risaraldense.

Según relató en los micrófonos de Caracol Radio su hermana, Paola Buitrago, la última vez que su familia tuvo noticias sobre Natalia fue el pasado 12 de agosto, día de su cumpleaños, cuando les anunció que al día siguiente viajaría con varias amigas a las Islas del Rosario, en la ciudad de Cartagena, donde se quedaría cinco días, por lo que le pidió a su familia que no se preocupara si durante los siguientes días no se comunicaba con ellos.

Pasados los cinco días del supuesto viaje, la familia de Natalia esperaba poder comunicarse con ella, sin embargo, los mensajes vía WhatsApp no le llegaban y las llamadas no eran contestadas. A los 10 días de no recibir noticias de ella, su madre viajó a Pereira e instauró la denuncia por desaparición ante la Fiscalía.

Durante su estadía en Pereira, la madre de Natalia se reunió con las amigas de la joven para obtener alguna información y pudo conocer que sus amigas no habían viajado a Cartagena con ella y que su hija llevaba varios meses viviendo en un conjunto residencial de Dosquebradas con su novio de cinco años, a pesar de que su familia creía que esa relación ya había terminado.

Por el momento, la familia de Natalia Buitrago denuncia que la Fiscalía no avanza en la investigación de esta desaparición y no les brindan información al respecto.

Natalia Buitrago se desempeña como modelo y su familia está pidiendo ayuda para ubicarla a las autoridades y a la ciudadanía, quienes se pueden comunicar con la URI de la Fiscalía en caso de conocer alguna información sobre ella.

https://caracol.com.co/