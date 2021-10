Britney Spears dice que ahora tiene una «hija» y se llama Brennan

octubre 8, 2021 - 1:27 pm

Con una muñeca bebé en mano y moviendo su cabeza la cantante Britney Spears la presentó como su primera hija

Poco tiempo ha pasado desde Britney Spears se liberó de las cadenas de la tutela de su padre que la ataban. En sus redes sociales ha mostrado mucha actividad al respecto y es que la intérprete de ‘Lucky’ ha sabido cómo celebrarlo y darlo a conocer.

Lea también No creerás lo grandes que están los hijos de Britney Spears

Recientemente dentro de todas sus publicaciones, que han contenido hasta desnudos, puso la de un juguete infantil que considera su primera hija, y a la que le ha dado el nombre de Brennan.

“Tuve un bebé … ¡¡¡Me tomaré un tiempo libre para filmar en casa todos los días !!! Su cuarto de niños es hermoso y su nombre es Brennan… ¡¡¡incluso nos parecemos !!! Mi primera !!! Cumpliré 40 este año … la edad no es más que un número, pero en serio … crecer es la cosa más tonta que jamás harás, así que JUEGA CON MIS AMIGOS”.

Además, en el texto recordó que está por llegar a sus 40 años por lo que vivir la vida de forma amena parece ser su nueva regla. Días atrás agradeció toda su fanaticada por el movimiento Free Britney’ que fue crucial en los acontecimientos de los últimos días.

#FreeBritney movement … I have no words … because of you guys and your constant resilience in freeing me from my conservatorship … my life is now in that direction !!!!! I cried last night for two hours cause my fans are the best and I know it … pic.twitter.com/7OpsOKoHNc

— Britney Spears (@britneyspears) October 4, 2021