Bottas consigue la pole en el Gran Premio de Turquía luego de la penalización de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton fue el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Turquía 2021, pero tendrá una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida por su cambio de motor Mercedes, lo que significa que el segundo clasificado, Valtteri Bottas, saldrá en primera posición el domingo por delante del piloto de Red Bull Max Verstappen.

El 100% de probabilidad de lluvia pronosticada antes de la sesión se manifestó en forma de una ligera llovizna en la Q1, pero las nubes pronto se disiparon y la pista mejoró para que Lewis Hamilton se hiciera con la primera posición en esa sesión, sólo 0,007s por delante de Max Verstappen. En la Q2, Hamilton repitió la hazaña, y volvió a hacerlo en la última sesión con un esfuerzo final de 1m22.868s, un nuevo récord de vuelta en Istanbul Park.

Bottas se quedó a 0.130s en la P2, que será la pole cuando la penalización por motor de Hamilton le relegue a la P11, mientras que Verstappen se quedó a 0.328s de la primera posición en la tercera.

Eso dejó a Charles Leclerc cuarto en la parrilla para Ferrari por delante de Pierre Gasly, el piloto de AlphaTauri a medio segundo de la pole.

Fernando Alonso superó a Sergio Pérez de Red Bull, y el piloto Alpine tendrá una dura tarea para mantener alejado no sólo al clasificado P7 detrás de él, sino también a Lando Norris de McLaren (P8).

Lance Stroll, de Aston Martin, y Yuki Tsunoda, de AlphaTauri, completaron el top 10.

Mick Schumacher llegó a la Q2 para Haas por segunda vez. Se clasificó en el puesto 14, el mejor de su carrera, por detrás de George Russell, de Williams, cuyas esperanzas de pasar a la Q3 se vieron frustradas por una salida de pista en la última curva de la Q2. Daniel Ricciardo, de McLaren, quedó eliminado de la Q1 en la posición P16, después de haber marcado su vuelta más rápida antes de que la pista se estropeara.

El 15º clasificado fue Carlos Sainz de Ferrari, pero las penalizaciones por su nuevo motor significan que el español saldrá último junto a Nikita Mazepin de Haas.

