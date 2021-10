Benjamin List y David W.C. MacMillan ganan el premio Nobel de Química 2021

octubre 6, 2021 - 6:15 am

La Real Academia Sueca de las Ciencias ha otorgado el premio Nobel de Química a los científicos Benjamin List y David W.C. MacMillan por su papel en «el desarrollo de organocatálisis asimétrica», utilizada para la investigación de nuevos productos farmacéuticos y que ha contribuido a que la química sea más ecológica.

Se trata de una de las apuestas entre los más de 70 investigadores que aspiraban a este laurel. El año pasado, este galardón fue otorgado a la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, dos geneticistas que desarrollaron las «tijeras» capaces de modificar los genes humanos, un logro revolucionario.

El premio de Química 2019 fue para un trío: el estadounidense John Goodenough -lo recibió con 97 años-, el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino por la invención de las baterías de iones de litio, presentes en muchas tecnologías.

La Medicina abrió la temporada de los premios Nobel 2021 el lunes con la consagración de los científicos David Julius y Ardem Patapoutian, por sus descubrimientos de «los receptores de temperatura y tacto».

El premio de Física fue para Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, «por importantes contribuciones al entendimiento de sistemas físicos complejos».

La Academia Sueca anunciará el jueves el premio de Literatura, el más esperado junto con el de la Paz, que se conocerá el viernes en Oslo. El de Economía cerrará la temporada el próximo lunes 11 de octubre.

