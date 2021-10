Bagnaia se impone en el primer puesto y logra así su tercera pole consecutiva en MotoGP

octubre 2, 2021 - 4:28 pm

El piloto de Ducati Lenovo Pecco Bagnaia continua con su increíble estado de forma y ha impedido que Marc Márquez consiga su octava pole en Austin, un récord.

Aunque Jack Miller era el favorito para la batalla, tras su ritmo en la FP3, fue su compañero de equipo Bagnaia quien se llevó la gloria por tercer GP consecutivo. Fabio Quartararo, de Yamaha, ha mantenido su dominio en el título con su 14ª salida en primera línea de la temporada, mientras que Márquez ha completado las celebraciones, en tercera posición.

Aleix Espargaró ha comenzado la clasificación al terminar la FP4, en la cubierta tras su cuarta caída del fin de semana, en la curva 12. Joan Mir ha marcado el ritmo al registrar las primeras vueltas, 2’03.902 la referencia de la primera sesión de 15 minutos.

El de Suzuki ha sido seguido por Franky Morbidelli y Alex Márquez, el trío que inmediatamente ha buscado mejorar, ya que Miguel Oliveira se ha caído en la curva 11 antes de marcar un tiempo rápido.

Valentino Rossi ha sido cuarto antes de que su hermano menor le rebajara una posición en el ecuador de la sesión. Luca Marini ha circulado medio segundo por encima del mejor tiempo actual.

Mir ha vuelto a la pista para su segunda tanda con un nuevo neumático trasero blando, el vigente campeón ha mejorado sus dos anteriores titulares con un 2’03.540. Enea Bastianini ha sido el siguiente en pinchar, encontrándose tercero a una centésima de Morbidelli antes de que el Monster Yamaha volviera a mejorar. Sin embargo, al salir la bandera, Marini ha lanzado el guante con un contundente 2’03.410 y su hermano se ha ido al suelo en la rápida sexta curva.

Andrea Dovizioso mejoró en los últimos compases de la carrera, pero no fue suficiente para disputar la promoción. El segundo piloto de Petronas fue cuarto al llegar a la bandera y se mostró frustrado.

En la Q2, Alex Rins ha sido el primero en salir, pero ha sido Jorge Martín quien ha marcado el ritmo en las primeras vueltas. Su 2’03.2 aventajó a Marc Márquez en un tercio de segundo, mientras que su compañero de equipo en el Pramac, Johann Zarco, le siguió en la tercera posición.

El francés parecía dirigirse a la cima con su siguiente esfuerzo antes de quedarse corto en el sector final, encontrando de nuevo la tercera posición mientras Márquez y Martin intercambiaban posiciones en la cima. Takaaki Nakagami ha rebajado a Zarco con su tercera vuelta mientras Quartararo se situaba quinto a cinco minutos del final.

Las tandas finales se han disparado a falta de tres minutos para el final. Quartararo y Bagnaia han intentado amenazar desde la quinta y la sexta posición en busca de la pole. El piloto de Ducati se ha hecho con el botín gracias a un 2’02.781, con el francés segundo, a tres décimas, pero el de Yamaha no ha terminado, y ha mejorado en su última tanda antes de quedarse corto en el último sector.

Márquez se ha aferrado a la primera fila pero ha perdido su limpia barrida de poles en la pista de Texas. Miller se mostró abiertamente decepcionado al ver que su esperada proeza se reducía a una 10ª posición de salida.

La pareja del Pramac se aseguró la segunda fila, con Nakagami en medio, y Rins y Mir encabezando la tercera fila por delante del impresionante Marini. Brad Binder y Pol Espargaró completaron el top 12.

