Britney Spears se desnuda totalmente para celebrar su victoria legal (fotos)

Britney Spears está de humor para celebrar después de que su padre, Jamie Spears, fuera suspendido como tutor de su patrimonio.

El jueves, la cantante, de 39 años, compartió un video de sus vacaciones en la playa con su prometido Sam Asghari.

Con Cream, de Prince and the New Power Generation, las imágenes mostraban una piscina infinita con vista a una playa antes de cortar a un clip de Britney y Asghari, de 27 años, en un bote. Luego se vio a Britney rodando en el agua mientras vestía solo una parte inferior de bikini roja.

«Un hermoso día aquí en el paraíso celebrando 🏝☀️ !!!!!!», escribió ella en el pie de foto.

En una publicación separada, Britney publicó más instantáneas de su escapada tropical, incluidas varias fotos de ella misma posando desnuda junto a una bañera al aire libre. Editó las imágenes para cubrir sus partes íntimas con emojis de flores.

Otras fotos mostraban a Britney parada en topless en la playa mientras se cubría los senos desnudos con las manos.

En su Instagram, Asghari publicó varios videos del paseo en bote de la pareja. En un clip, Asghari, que conoció a Britney en 2016 en el set de su video musical Slumber Party, bromeó: «Cariño, te compramos una isla. Nos acercamos a ella ahora mismo».

El dulce comentario llevó a Britney a citar una línea de su gran éxito de 2009 Oops! … I did it Again, diciendo: «¡Oh, no deberías haberlo hecho!»

Una fuente dijo anteriormente a PEOPLE que Britney no asistió a la audiencia de tutela legal del miércoles, durante la cual la jueza Brenda Penny suspendió a Jamie, de 69 años, como tutor de la herencia de su hija, porque se fue de vacaciones para liberarse del estrés del drama legal. «Britney y Sam están actualmente fuera de la ciudad de vacaciones», dijo la fuente. «Quería quitarse el estrés antes de hoy».

La fuente agregó: «Por supuesto que está contenta con el resultado de la audiencia».

Britney y su abogado, Mathew Rosengart, habían pedido previamente al tribunal que suspendiera a Jamie y nombrara formalmente a un sucesor temporal, una solicitud que fue concedida por Penny durante la última audiencia de tutela.

Para el reemplazo temporal de Jamie, Penny nombró al contador público autorizado John Zabel, quien ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre. De su decisión, Penny dijo que es «en el mejor interés del pupilo, que es mi objetivo».

Rosengart se dirigió a una multitud afuera de la sala del tribunal después de que se tomó la decisión de Penny, y lo calificó como «un gran día para la justicia».

«[La próxima audiencia judicial del] 12 de noviembre será sobre la terminación de toda la tutela. Es un gran día para la justicia. Ella está muy feliz. Estamos todos muy felices», dijo.

