Zion Williamson fue sometido a una cirugía en el pie derecho

septiembre 27, 2021 - 3:17 pm

El ala-pívot Zion Williamson, una de las jóvenes figuras de la NBA, fue sometido a una cirugía en el pie derecho pero se espera que esté listo para el inicio de la temporada, revelaron este lunes 27 de septiembre los New Orleans Pelicans.

Williamson «tuvo una fractura en el pie derecho que fue reparada quirúrgicamente», dijo el vicepresidente ejecutivo de los Pelicans, David Griffin, durante la presentación a la prensa de la nueva temporada.

Griffin no detalló la fecha exacta ni las circunstancias de la lesión sufrida por su estrella, que ya ha padecido otros problemas físicos en sus dos campañas en la NBA.

«Ocurrió al empezar la temporada baja, antes de la Summer League», señaló el ejecutivo. Williamson «debería estar de vuelta a la pista a tiempo para la temporada regular» que arranca el 19 de octubre, auguró.

Zion Williamson currently sidelined while recovering from offseason foot surgery, but expects to play in Oct. 20 regular season opener vs. 76ers: https://t.co/ujq4oqLCT5 pic.twitter.com/rY7gpQAg5q

— Jim Eichenhofer (@Jim_Eichenhofer) September 27, 2021