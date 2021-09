Yulimar Rojas a Irrael: «Nuestro país pasa por el peor momento de su historia» (+Video)

septiembre 20, 2021 - 6:50 pm

La campeona olímpica Yulimar Rojas concedió una reveladora entrevista a Irrael Gómez, que fue publicada este domingo 19 de septiembre, en la que habló sin tapujos sobre su vida, el bullying que sufrió de pequeña y las inclinaciones políticas de su familia.

Yulimar explicó que desde pequeña veía como sus padres se inclinaban por el chavismo. «Recuerdo que en mi casa, mi padre y mi madre eran los más chavistas, mi madre salía corriendo cuando se ganaban las elecciones (…) fue lo que vi directamente», comentó en el canal Conversaciones que no se publican.

Asimismo, afirmó que respeta las creencias de todas las personas, sin tener ningún tipo de recelo contra los que piensen diferente a ella. «Respeto si eres opositor o si eres chavista puedo compartir ideas contigo de lo que me parece pero no te voy a juzgar por nada de lo que sea», precisó la campeona de la Liga Diamante de Atletismo.

«Sé que nuestro país pasa por el peor momento de su historia, es increíble que en el deporte tiene el mejor momento, es irónico», añadió la venezolana, que el Tokio se colgó su primera medalla de oro olímpica, siendo la primera mujer venezolana que lo logra.

«Pata larga»

A pesar de tener una carrera deportiva de ensueño, la vida de Yulimar estuvo lejos de lo que ahora es y tuvo que luchar contra la precariedad económica de su familia, además del bullying que recibía por su altura.

La criolla comentó en «Conversaciones que no se publican» que los señalamientos despectivos sobre su estado físico no la tumbaron, sino que la impulsaban a «no quedarse estancada».

«El tema de que tenía las piernas largas, a veces me decían ‘pata larga’ o ‘pata de garza’, y claro a pesar de que me dolía porque se metían conmigo directamente no lo asociaba por la parte mala», explicó.

«Todo eso me hizo mas fuerte, y levantarme cada los días decir que yo si puedo llegar lejos y que tengo el potencial, y que tengo las ganas de cumplir cada cosa», aseguró una de las mejores deportistas en la historia de Venezuela.

Yulimar Rojas también confesó a Irrael que su altura le generó inseguridades que afectaron su vida cotidiana. «Cuando llegaba a la parada siempre tenia que esperar un bus grande y que fuera alto, no de lo más pequeños porque tenía miedo de no encontrar puestos y quedarme parada, sabía que iba a causar miradas de burla».

«Todo se desvaneció en un segundo»

El momento personal más duro de Yulimar Rojas fue cuando se alejó del deporte, un error que cometió por «entregarse completamente al amor» y tras estar muy enamorada sufrió una gran decepción.

«Sentí la magia del amor y me entregué completamente pero todo se desvaneció en un segundo», afirmó la medallista. Aprovechó para enviar un sentido mensaje a las personas que no pasan por un buen momento sentimental, explicando que «a pesar de lo que estés pasando tu corazón y mente tiene que estar donde te sientas feliz».

A su vez, explicó que María Gómez, su expareja, ya se encuentra en el pasado y aseguró no extrañarla cuando fue cuestionada al respecto.

«Creo que ya ese tiempo paso en mi vida, hubo momentos que sentí que el mundo se me iba de las manos y momentos en los que dije ‘¿será que estoy haciendo lo correcto?’», dijo Yulimar Rojas a Irrael.

«Con el tiempo todo fue cambiando y me fui encontrando a mi misma», añadió la doble medallista olímpica.

