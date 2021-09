Yoraima Díaz necesita ayuda urgente para combatir cáncer de mama avanzado

septiembre 2, 2021 - 8:56 am

Yoraima Díaz de 62 años, padece cáncer de mama avanzado, le hicieron hace más de un año una mastectomía, donde le extrajeron un tumor de casi tres kilos. Debido a su precaria situación económica no pudo cumplir con los cuidados necesarios, la herida se le infectó y en estos momentos tiene parte de su mama expuesta y necrótica no tiene dinero para hacerse curas, no cuenta con alimentación necesaria, ni medicamentos.

Necesita urgentemente apoyo económico. Ella tiene dos hijos con discapacidad cognitiva que cuentan con ella para su cuidado.

La señora Yoraima vive en la avenida Sabaneta calle 100 edificio Virgen Bonita

Las personas o instituciones que puedan colaborar comunicarse al 0424-6489917.

A continuación un número de teléfono y número de cuenta donde puedan realizar su aporte.

Pago móvil

Georgelis Rondón 26348098 04246489917

Noticia al Día