¿Y si esto pasara en Maracaibo? (+Video)

Un conductor tomó una actitud diferente a la que nadie se podía imaginar, luego que un camionero le tocara la corneta por más tres minutos en un semáforo de Nueva York en Estados Unidos.

Al verlo bajar todos pensaban que el hombre se dejaría llevar por la rabia, para responder a la incesante corneta, pero no, el hombre solo se puso a bailar frente al camionero, según muestra un video compartido por CNN a través de su cuenta de Instagram, acompañado de una entrevista al hombre que identificaron con el nombre de Nate y quien es residente de Nueva York.

«Estaba en un semáforo en rojo y la luz se puso verde, entonces el tipo empezó a tocar su bocina, por lo menos tres minutos, así que eran tres autos: era yo, era un tipo detrás de mí y luego el camión, por eso me ven en el cruce peatonal, porque dejé pasar al tipo, luego me bajé del auto para empezar a bailar. Buen momento, no solo para la furia de la carretera, definitivamente no es así, solo digo no se enfaden, solo bailen, fue su comentario sobre el incidente de tránsito.

CNN reseña que al final del baile los dos conductores tomaron su camino, mientras los transeúntes aplaudieron la actitud de Nate, ante el desespero del camionero por continuar su camino.

¿Cómo hubieras reaccionado tú? y si esto pasara en Maracaibo, ¿cómo crees sería la actitud del resto de los conductores?.

