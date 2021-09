Wall Street registró su peor caída en meses arrastrado por la crisis de Evergrande

septiembre 20, 2021 - 5:04 pm

Las bolsas mundiales se desplomaron este lunes, en medio de los temores sobre el colapso del gigante inmobiliario chino Evergrande, la expectativa por las medidas de varios bancos centrales y una inminente discusión sobre la deuda y el estímulo fiscal en Estados Unidos.

Wall Street se desplomó el lunes ya que el temor al contagio por el posible colapso de la empresa china provocó una venta generalizada de acciones, lo que hizo que los inversores huyeran en busca de seguridad.

El Nasdaq cayó a su nivel más bajo en cerca de un mes, y Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc , Apple Inc, Facebook Inc y Tesla Inc estuvieron entre los mayores lastres del índice, así como del S&P 500. Los 11 principales sectores del S&P 500 bajaron, siendo los grupos más sensibles desde el punto de vista económico, como el de la energía, los que más bajaron.

Los inversores también se mostraron nerviosos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana.

El subíndice bancario cayó con fuerza, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron, ya que la preocupación por el posible impago de Evergrande pareció afectar al mercado en general.

El miércoles se conocerán los resultados de la reunión de política monetaria de la Fed, en la que se espera que el banco central siente las bases para un recorte de sus compras de bonos, aunque el consenso es que el anuncio real se retrase hasta las reuniones de noviembre o diciembre.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 620,22 puntos, o un 1,79%, a 33.964,66 unidades, mientras el S&P 500 perdió 75,28 puntos, o un 1,70%, a 4.357,71 unidades. El Nasdaq cayó 325,95 puntos, o un 2,17%, a 14.718,02 unidades.

El S&P 500 ha bajado mucho desde el máximo histórico alcanzado el 2 de septiembre y va camino de romper una racha de siete meses de ganancias.

En Europa, el índice paneuropeo Stoxx Europe 600 cayó hasta un 2%, la mayor caída desde julio. Las materias primas lideraron el retroceso generalizado, ya que el hierro se extendió por debajo de los 100 dólares la tonelada y los metales básicos disminuyeron después de que China intensificara las restricciones a la actividad industrial.

Otro factor que pesó en Europa es la escasez de gas natural, que ha llevado al gobierno del Reino Unido a mantener conversaciones de emergencia con los proveedores de energía. Al cierre de la jornada, Londres perdía el 0,8%, Frankfurt el 2,3%, París el 1,7% y Milán el 2,5%.

Asimismo, las acciones de Hong Kong cayeron en medio de la mayor venta de acciones inmobiliarias en más de un año, ya que los operadores temen el riesgo de contagio de la crisis de la deuda del gigante inmobiliario chino Evergrande, que está alimentando nuevos temores sobre la senda de crecimiento de China.

La firma, uno de los desarrolladores más grandes del país, está al borde del colapso, lastrada por deudas de más de 300 mil millones de dólares. La empresa se desplomó un 17% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años. Las acciones llevan una caída de casi 90% con respecto al comienzo del año, mientras se espera que la empresa no pague los próximos pagos de intereses esta semana.

Además de Evergrande y la perspectiva de un estímulo reducido de la Fed, los mercados financieros también enfrentan riesgos por la incertidumbre sobre las perspectivas de la agenda económica de 4 billones de dólares del presidente Joe Biden, así como la necesidad de aumentar o suspender el techo de la deuda de Estados Unidos. Los inversores ya estaban preocupados por la desaceleración de la recuperación mundial de la pandemia y la inflación avivada por los precios de las materias primas.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el gobierno de Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus facturas en algún momento de octubre sin tomar medidas sobre el techo de la deuda, advirtiendo de una “catástrofe económica” a menos que los legisladores tomen las medidas necesarias.

Mientras tanto, las acciones de los mercados emergentes se encaminaron hacia su mayor caída en un mes, mientras que el rublo de Rusia y el rand de Sudáfrica lideraron las caídas de las monedas de los países en desarrollo. El Bitcoin cayó por debajo de los 45.000 dólares.

