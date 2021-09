Viñales y Zarco marcaron la pauta en los ensayos libres de MotoGP en San Marino

septiembre 17, 2021 - 4:33 pm

El español Maverick Viñales (Aprilia), por la mañana con la pista seca, y el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), por la tarde con el piso mojado, dominaron las dos primeras sesiones de ensayos libres del Gran Premio de San Marino de motociclismo.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha). líder del Mundial, hizo el séptimo puesto, este viernes en Misano (Italia). Antes de la llegada de la lluvia, fue el español Viñales quien realizó el mejor crono, cuando apenas participa en su segundo gran premio con Aprilia, su nueva escudería.

Por la tarde, fue Zarco, cuarto del Mundial, quien destacó en el agua, quedando delante de otras dos Ducati, las de Francesco Bagnaia y Jack Miller. El crono del francés (1:42.097) estaba forzosamente lejos del realizado por Viñales (1:32.666) unas horas antes.

It's great to see @FrankyMorbido12 back in action again! 🙌

After the first day of riding, he said that the Factory M1 already feels like 'his bike' 🤩#MonsterYamaha | #MotoGP | #SanMarinoGP | @MotoGP pic.twitter.com/sigVESxCaC

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) September 17, 2021