Vin Diesel no está gordo, eran unas fotos del 2018

Días atrás se hicieron virales unas fotos en las que el actor se le veía un poco pasado de peso y desprendió infinidades de críticas

“A quienes decían que el Vin Diesel maracucho no existía” y “¡Qué te pasó Vin!” fueron algunas de las reacciones tras las imágenes divulgadas que captaron la atención de todos.

Tanto fue así que algunos medios aseguraron que las fotos fueron tomadas en Italia y esto coincidió con su paso por el desfile de Dolce&Gabbana en Venecia.

Mismo en el que una lluvia de granizo opacó el momento y en el que el colombiano Sebastián Yatra dejó registro con un video en el que sale junto al actor. El intérprete dijo en manera sarcástica “Llegó Toretto”.

Pero en realidad las fotos no son ningún montaje, son reales, pero fueron tomadas en el año 2018. En ese momento el actor aseguró que tendría unos meses sin trabajar y que por ende no tendría que preocuparse por verse bien.

«Lo de mi `panza de papá´ se convirtió en algo viral. Y pensé: ¿en serio? Me refiero a que primero, no voy a tener que ponerme delante de una cámara en un par de meses, y dos, es que en realidad soy padre. Pero no pasa nada, porque he tenido el mejor cuerpo de Nueva York durante décadas”

Es de recordar que en los años 2005 y 2006 el actor se preparaba físicamente para su personaje Giacomo «Jackie» DiNorscio en la película ‘Find Me Guilty’, en el que tuvo que engordar.

“No me quita el sueño. En la película ‘Find Me Guilty’, mi personaje de Jackie DiNorscio tenía problemas de obesidad y lo divertido de ese personaje fue meterme en la piel de ese tipo. Y preferiría tener el tipo de cuerpo que me permita hacer un tipo de papel como ese”, dijo el actor en aquel entonces.

Sin embargo, hace pocas horas Sir Lewis Hamilton, el piloto británico de automovilismo, compartió unas fotografías desde la pista con el actor y desmontó todos los rumores sobre su peso. Y es que Vin se ve como si hubiera recién salido del gimnasio, en unas imágenes casi que en todos los ángulos para dejar por sentado que mantiene su peso habitual.

Pese a esto continúa la divulgación de unas supuestas fotos recientes del actor, que bien, ante lo ocurrido años atrás, el actor pudo haber pronunciado su abdomen a propósito para dar de qué hablar a los paparazis.

