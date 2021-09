Vicente Fernández y su deseo de casar a El Potrillo casado con Alejandra Guzmán

septiembre 16, 2021 - 10:48 am

La salud de Vicente Fernández sigue dando de qué hablar en la esfera pública, ya que en los últimos días han surgido una serie de historias y anécdotas relacionadas con el ícono de la música mexicana.

Una de ellas sorprendió a los fanáticos, pues salió a la luz el deseo que tenía “El Charro de Huentitán” de que Alejandra Guzmán se convirtiera en novia de Alejandro Fernández, mejor conocido como “El Potrillo”.

La historia fue confirmada por la actriz Silvia Pinal, madre de la cantante de “Yo te esperaba” y “Hacer el amor con otro”.

“Hubo una época en la que Vicente Fernández se me acercó y me dijo: ‘cómo me gustaría que mi potrillo (Alejandro Fernández) conociera a su yegüita, que era Alejandra’”, señaló Pinal durante una entrevista para el programa de radio “Todo para la mujer”.

La legendaria actriz se sinceró y dijo que no le desagradaba la idea de terminar como consuegra de los Fernández, pero al final el tiempo iba a tener la última palabra.

“A mi si me hubiera encantado que terminaran como pareja. Pero no era el momento, cada quien ha hecho su vida por su lado”, declaró.

El afecto entre Alejandra Guzmán y Vicente Fernández siguió dando frutos. Incluso hace unas semanas se dijo que “La rockera” visitó el Rancho de Los Tres Potrillos y recibió un regalo muy especial.

“Le regaló una yegüita embarazada, que es una monada, y un caballito; son chiquitos”, concluyó Silvia Pinal en la entrevista.

El pasado fin de semana, a través de redes sociales, circuló el rumor de que Vicente Fernández había muerto, luego de estar internado más de un mes en un hospital de Guadalajara.

No obstante, su hijo Vicente Fernández Jr. salió a desmentir el rumor y aseguró que el Charro de Huentitán sigue vivo. Por ello, exhortó a los seguidores a no hacerle caso a las noticias falsas y sólo estar atentos a la información oficial.

“Buenas noches. Para todo el público en general y todos los medios de comunicación, hay una noticia en las redes y hay una noticia en internet que acaba de fallecer mi padre, esa noticia es falsa. Su amigo Vicente Fernández Jr.”, aseguró por medio de un video.

Asimismo, desde su perfil de Twitter, el hijo del Chente escribió un breve mensaje subrayando la falsedad de la noticia: “Noticias falsas la muerte de mi padre que circula hoy en internet”, sentenció.

Hasta el momento no se ha compartido ninguna postura más o el origen del rumor. No obstante, algunos usuarios de redes amplificaron la fake news y volvieron tendencia a Vicente Fernández por su presunta muerte en el hospital.

“Aún no te nos vayas chente, aguantaaaa I love u Vicente Fernández”, “No estoy listo para una vida sin Vicente Fernández”, “Si Vicente Fernández se nos va, con él se van mis ganas de vivir”, fueron algunos mensajes que los fanáticos compartieron desde redes sociales.

Por otro lado, también se dijeron confundidos por toda la información que comenzó a circular en internet, pues mientras ciertas noticias confirmaban su fallecimiento, otras aseguraban que, aunque delicado, sigue vivo.

“Twitter en estos momentos con la ‘muerte’ ‘no muerte’ de Vicente Fernandez”, “Vicente Fernández sigue vivo, pero hay que prepararse para lo peor”, “Yo actualizando twitter a cada segundo para ver si alguien confirma la noticia sobre la muerte de Vicente Fernández”, escribieron los tuiteros.

Infobae