Verstappen y Hamilton protagonizaron un choque que los dejó fuera del GP de Italia (+Video)

septiembre 12, 2021 - 10:53 am

Los dos principales aspirantes al título de la temporada en Fórmula 1, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quedaron fuera del Gran Premio de Italia después de que ambos chocaran en la carrera que se disputa en el circuito de Monza, este domingo 12 de septiembre.

Tras incorporarse a la pista después de parar en boxes, Hamilton vio como Verstappen trataba de adelantarle y cerró al holandés en una curva para impedirlo, tocándose ambos monoplazas y acabando en la grava, con el Red Bull subido al Mercedes.

Ambos pilotos no sufrieron daños aparentes, pero los monoplazas quedaron parados en una zona de seguridad. El accidente ocurrió en la vuelta 26 de las 53 programadas y obligó a que saliese el coche de seguridad, cuando el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) lideraba la prueba por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

This angle of the Hamilton-Verstappen crash is absolutely nuts. Thank god for the halo, Hamilton’s head coulda been taken off pic.twitter.com/YJEJACRNTl

— Joe (@JoeRiveraSN) September 12, 2021