Verstappen logra la pole en su casa por delante de los dos Mercedes

septiembre 4, 2021 - 11:01 am

El Piloto de la escudería Red Bull Max Verstappen se lleva la victoria en el Gran Premio de Holanda y consigue así su pole número 5 del año, siendo este el año con más poles de su carrera.

Otros resultados destacados son el cuarto lugar conseguido por el piloto Pierre Gasly, de la escudería Alfa Tauri, demostrando su buen estado de forma.

Leer mas: «Orgullosa de Lisbeli Vera»: Yulimar Rojas tras su actuación en los Juegos Paralímpicos

Por otro lado, sorpresivamente, pilotos como Sergio Pérez, segundo piloto de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren, quedaron fuera en la Q1 y Q2, un resultado alarmante para los dos debido al buen nivel que estaban demostrando en semanas anteriores.

El piloto Robert Kubica, que está remplazando a Kimi Raikkonen tras diagnosticado con COVID-19 en las tempranas horas de la mañana, fue eliminado en la Q1, quedando en la posición numero 18 por delante de los dos pilotos de Haas.

In the end, just 0.038s separated Max and Lewis! 😮#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/kq5MNRt06o

— Formula 1 (@F1) September 4, 2021