Verstappen gana el Gran Premio de Países Bajos

septiembre 5, 2021 - 10:58 am

El neerlandés Max Verstappen se lleva la victoria sobre Lewis Hamilton, este fin de semana en su casa para así celebrar con su gente y volver a la punta del campeonato individual de la F1.

Un inicio de carrera sin muchos percances aunque Fernando Alonso empujo todo lo que tenia rozándose con su compañero de equipo Ocon y con Giovinazzi pero sus buenas maniobras lo ayudaron a adelantar dos puestos.

En todo lo largo de la carrera no hubo demasiada acción pudimos ver a Pérez saliendo en los últimos puestos y recuperando posiciones poco a poco para así terminar en el puesto numero 8, en la que pudo haber sido una de sus mejores carreras en lo que sabemos es una pista donde es muy difícil adelantar.

Fernando Alonso termino en el puesto 6 en una carrera donde pudo dominar completamente a su compañero de equipo Esteban Ocon que logro la posición numero 9 en lo que pudo ser un gran fin de semana para la escudería Alpine.

Otro piloto que tuvo un gran fin de semana fue Pierre Gasly que tuvo un excelente sábado terminando la pole en el puesto 4 y consagrando ese resulto el domingo quedando solo detrás del ganador Verstappen y los dos Mercedes, que a pesar de idear muchas estrategias en todo el transcurso de la carrera nunca pudieron con el dominio del holandés, que con esta consigue su victoria numero 7 del campeonato de la formula 1.

CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen 🏁#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob

— Formula 1 (@F1) September 5, 2021