Verstappen es sancionado con tres puestos en la parrilla del GP de Rusia

septiembre 12, 2021 - 1:39 pm

El neerlandés Max Verstappen, líder de la general del Mundial, fue penalizado con tres posiciones menos en la parrilla del próximo Gran Premio de Fórmula 1, que se disputará el 26 de septiembre en Rusia, después del accidente de este domingo 12 de septiembre con el británico Lewis Hamilton, segundo de la general, en el Gran Premio de Italia.

Verstappen fue considerado el «principal responsable» del accidente por parte de la dirección de carrera.

Tanto el holandés como Hamilton, separados por apenas cinco puntos en la clasificación, tuvieron que abandonar tras su accidente.

El hecho ocurrió justo en la mitad de la carrera que se disputaba en Monza, donde el ganador terminó siendo el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), consiguiendo su primer triunfo desde 2018.

BREAKING: Max Verstappen has been handed a 3-place grid penalty at the #RussianGP for causing a collision in Sunday's race at Monza #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/A3aCvYd7hg

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021