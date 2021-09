Venezuela perdió el invicto en el Mundial sub-23 de béisbol

septiembre 28, 2021 - 11:10 am

Venezuela sufrió su primera derrota en el Mundial sub-23 de béisbol en el último partido de la fase de grupos tras caer 3-2 ante Panamá.

El combinado nacional ya había obtenido su boleto a la Súper Ronda el domingo tras derrotar 3-0 a Corea del Sur.

Leer más: Venezuela blanqueó a Corea del Sur y clasificó a la Súper Ronda en el Mundial sub-23 de béisbol

La selección venezolana hizo la primera anotación de este encuentro en el primer inning. La otra rayita de los criollos vino en el séptimo capítulo.

La Vinotinto del Béisbol quedó como primera del Grupo B con récord de 4-1, seguido por Colombia 4-1, y Panamá se ubica tercera con 3-2.

Group Standings!!! 🔥

Today, Opening Round last game to decide the final two spots in the Super Round! 😱

10:30 local time: 🇨🇺CUB vs 🇩🇴DOM#U23WorldCup ⚾️🏆 pic.twitter.com/BgMBYiE2qL

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) September 28, 2021