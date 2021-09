Venezuela derrotó 6-3 a Nicaragua y sigue invicta en el Mundial sub-23 de béisbol

septiembre 26, 2021 - 11:00 am

Venezuela se mantiene invicta en el Mundial sub-23 de béisbol tras derrotar 6-3 a Nicaragua, este sábado 25 de septiembre para llegar a tres victorias en tres partidos.

El conjunto criollo volvió a tener una actuación destacada en ofensiva y sobre el montículo, con Juan Fernández yéndose de 3-2 con cuadrangular y triple, impulsando tres carreas en el estadio Sonora de Hermosillo.

Por su parte, Luis Ojeda trabajó durante 3.2 capítulos, en los que únicamente recibió par de hits y una carrera antes de ser sustituido por Wikelman Ramírez, quien se llevó el triunfo con su relevo de dos episodios. Además, Carlos Valero se adjudicó el salvado con 1.1 entradas laboradas.

Venezuela anotó par de carreras en la parte alta del segundo inning en los pies de Juan Fernández y José Sibrian, otras tres en el tercero con un jonrón de dos carreras de Fernández y la anotación de Sibrian. La última rayita llegó en las piernas de Justin López en la tarde alta de la séptima entrada.

El conjunto dirigido por Carlos García lidera las acciones en el Grupo B con tres victorias en tres partidos, mientras que Colombia y Panamá tienen par de triunfos. Corea del Sur y Nicaragua están con una victoria cada uno y Países Bajos aún no logró ganar.

Lea también: Los Rays aseguraron el título divisional tras vencer 7-3 a los Marlins

El próximo partido de Venezuela será este domingo 26 de septiembre contra Corea del Sur y será transmitido por Meridiano Televisión a partir de las 10:30 de la noche, hora de Venezuela.

After Day 3 the Standings of the #U23WorldCup! pic.twitter.com/5aEibv4tB3

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) September 26, 2021