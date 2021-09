Venezolano estranguló a su pareja en Perú

septiembre 22, 2021 - 12:24 pm

Efectivos de la Comisaría de Jauja, en Perú, detuvieron el martes 21 de septiembre, a un venezolano por estrangular a su ex pareja, también de origen venezolano.

El asesinato ocurrió en una vivienda de la cuadra 2 del jirón Tupac Amaru, distrito de Yauyos, mientras la hija de ambos dormía.

El hombre identificado como: Cairon Alexander Nocera Monsalve , de 36 años, enfrenta cargos por el femicidio de Nayus Ysolina Reinoso Cabrera. La víctima también de 36 años, falleció el pasado 20 de septiembre en su traslado al hospital Olavegoya.

De acuerdo con Diario Correo, el informe forense determinó que la también venezolana falleció a causa de edema pulmonar, edema cerebral y asfixia por estrangulamiento. La Oficina Médico Legal de Huancayo descartó el testimonio de Cairon, el cual mencionó que «solo intentó salvarla» de atragantarse.

Cairon viajó hace diez días a Lima para reencontrarse con Reinoso y su hija de 12 años, a quienes no veía desde hace seis años. El reencuentro se convirtió en una acalorada discusión por celos, ya que la víctima mantenía una relación con otro hombre en ese país.

Según la policía, esta no era la primera vez que el venezolano se comportaba de forma violenta, pues su expareja culminó el romance varias veces. No obstante, aún no se ha confirmado el móvil del crimen. Las autoridades continúan investigando los hechos para determinar bajo qué circunstancias ocurrió el fatal desenlace.

