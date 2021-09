Valtteri Bottas se llevó la victoria en el sprint de Monza

septiembre 11, 2021 - 11:51 am

Después de salir desde la pole el viernes el piloto finlandés Valtteri Bottas pudo mantener la posición y lograr así la victoria en el segundo sprint del campeonato efectuado en Monza.

Pero es el segundo clasificado Max Verstappen quien obtuvo la pole para el Gran Premio de Italia, con Bottas preparado para comenzar la carrera desde el fondo de la parrilla el domingo después de una serie de cambios en la unidad de potencia a pesar de una conducción impecable desde P1 en el Sprint de 18 vueltas y 100 km desde el finlandés.

Daniel Ricciardo, por su parte, terminó tercero, Lando Norris cuarto, con Lewis Hamilton terminando quinto después de comenzar P2.

Hamilton tuvo una salida de pesadilla, asaltado por los dos McLaren y el AlphaTauri de Pierre Gasly y llego a ubicarse sexto cuando llegó a la Curva Grande, ya que Bottas lideró a Verstappen, el rápido Ricciardo y Norris, Ricciardo pasó a su compañero de equipo después de comenzar la P4.

Gasly había hecho un ligero contacto con la parte trasera de Ricciardo en la curva 1, y mientras redondeaba la Curva Grande, y el alerón delantero del piloto de AlphaTauri pasó por debajo de sus ruedas delanteras, Gasly se lanzó contra la grava y golpeó la pared. El Safety Car fue sacado, pero no antes de que Yuki Tsunoda y Robert Kubica hicieran contacto, Kubica dando vueltas.

Verstappen no intento mucha presión en Bottas, sabiendo muy bien que una penalización afectaría al finlandés para el Gran Premio del domingo. Y a medida que las vueltas pasaban rápidamente en el Templo de la Velocidad, fue Bottas quien barrió la línea al final de la vuelta 18 para reclamar tres puntos para la victoria en el F1 Sprint, 2.325s por delante de Verstappen que se llevó dos puntos.

