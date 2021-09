Usuarios denuncian que el BDV les descontó dinero durante el fin de semana

septiembre 20, 2021 - 5:10 pm

Usuarios de las redes sociales reportaron que la plataforma digital del Banco de Venezuela (habilitada a partir de la 2 P.M. de este lunes 20 de septiembre según un comunicado oficial de la entidad financiera) presentaba numerosos errores que impedían a las personas acceder a sus cuentas.

Muchas personas señalaron a través de Twitter que la plataforma seguía caída, los saldos en sus cuentas eran menores a lo que realmente tenían, y que aparecieron transacciones en su historial durante el fin de semana, momentos en los que la plataforma del banco estuvo inoperativa debido a un “ataque terrorista”; como señaló la junta directiva de la compañía a través de un comunicado.

Lee también: El Carabobo FC sufrió un intento de robo por piratas de carretera

“#BancoDeVenezuela continua la falla y no aparece la plata a mucha gente, Dios ilumine a ese equipo de gente Técnicos del BDV para que resuelva ese problema. Tremendo peo”. “Mi madre acaba de entrar al BDV y se encuentra q le deducen 28 millones en una TRANS POS CONSOR NAIG 1509 que nunca hizo. CDSM. Se cerró la sesión y ahora no logra entrar, sigue caída”. “Día lunes 20 de Septiembre. Desde el miércoles pasado no tengo internet y el #BancoDeVenezuela su plataforma sigue caída, no puedo ver si mi dinero está completo y sigue allí. Tengo una preocupación y enorme estrés que el cabello se me ha estado empezando a caer de nuevo”, fueron algunos de los reclamos.

El #BancoDeVenezuela es tan arrecho que con la plataforma caída te siguen debitando pic.twitter.com/OzsKd5upDa — INFORMACION VERAZ (@URlibre) September 20, 2021

#bancodevenezuela Donde HDP está mi dinero???? no me aparece la quincena abonada el 15/09/2021 pic.twitter.com/k4f1Dqara2 — J€nN¡F€r (@Jethaparo) September 20, 2021

Hasta allí llegan la entrada al #BancoDeVenezuela por internet. Y para más ñapa no sale mi saldo allí colocado. Por favor pic.twitter.com/i3dh4Nsq5T — Alberto Rodriguez (@albertoanz1) September 20, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día