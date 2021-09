Usuarios del Banco de Venezuela desesperados ante la caída de la plataforma

septiembre 19, 2021 - 2:36 pm

A través de las redes, usuarios del Banco Nacional de Venezuela, se muestran desesperados ante la prolongada falla en la plataforma tecnológica de la entidad, que desde el pasado miércoles está fuera de servicio, impidiendo a los afiliados hacer sus acostumbrados trámites financieros online.

La agencia bancaria ha desmentido rumores que circulan en las redes sobre la suspensión de los trabajos de recuperación del servicio y ha pedido no replicar información que no esté verificada y que no sea difundida a través de sus redes sociales.

De igual manera anuncian que sus puntos de venta siguen operativos para recibir pagos con tarjetas de debido. «Nuestros puntos de venta y dispositivos BiopagoBDV se encuentran operativos para recibir pagos con tarjetas de débito y cuentas asociadas a otras entidades financieras», postearon en sus redes.

Esto de igual manera no brinda seguridad a los ahorristas, quienes han manifestado su preocupación ante la demora de la banca, y luego que el Gobierno nacional denunciara un intento de hackeo que pudiera afectar las cuentas de al menos 12 millones de afiliados.

«Los venezolanos nos acostumbramos a lo malo 5 día sin plataforma del Banco de Venezuela y la gente ni reclama fuera la banca privada ya fuera estado expropiada por ineficiencia»; «Un completo desastre Cara muy enfadadaBandera de Venezuela | Fallas en el sistema del Banco de Venezuela han afectado todos los servicios de la compañía»; «Cuando el @BcodeVenezuela me devolverá el dinero. #bancodevenezuela»; «#bancodevenezuela Me duele la espalda del estrés que tengo. Ya varios días con el dinero represado en el banco de Venezuela», sin algunos de los comentarios que se difunden en las redes en reclamo a la incertidumbre que está viviendo desde que el banco reportó la falla del servicio.

📢¡Atención! Evita multiplicar información que no haya sido difundida en nuestras redes oficiales En estos momentos el Banco de Venezuela trabaja en el restablecimiento de su plataforma tecnológica para que en las próximas horas puedas realizar tus operaciones financieras pic.twitter.com/iT9WlDXl5K — Banco de Venezuela (@BcodeVenezuela) September 19, 2021

Si el Banco de Venezuela fuese privado. el gobierno chavista no solo lo hubiese expropiado sino que lo pondría como ejemplo de una gerencia inepta, corrupta y especulativa, pero como esta en manos de ellos, la culpa es del "terrorismo# — TULIO RAMIREZ (@tulioramirezc) September 19, 2021

El banco de Venezuela no ha podido recuperar la plataforma porque los técnicos q iban a ir, usan el transporte público, no tenían plata para pagar el pasaje del autobús, cuando iban a sacar efectivo para el pasaje, se dieron cuenta que lo tenían depositado en el #bancodevenezuela pic.twitter.com/rE7b5Y4xLd — 🎸 amilcarrock 🎸 (@amilcarrock) September 19, 2021

2 conclusiones lógicas, al #bancodevenezuela le paso lo siguiente, los contadores de la misión rivas estaban haciendo lo de la reconversión y se volvieron un ocho y por eso las cuentas quedaron en cero, ó los servidores pentiumsaurio que tienen desde el Santander colapsaron pic.twitter.com/F5xndVymDK — Carlos. (@carlosm89765) September 19, 2021

Los venezolanos nos acostumbramos a lo malo 5 día sin plataforma del Banco de Venezuela y la gente ni reclama fuera la banca privada ya fuera estado expropiada por eneficiencia — Luis Saballo (@yinyenpas) September 19, 2021

#18Sep

• En cualquier Momento sale el psiquiatra resentido a decir que atraparon a los hacker que hicieron el ataque terrorista al Banco de Venezuela y le encontraron un teléfono donde tenia conversaciones de WhatsApp con Guaido e Ivan Duque 😂 💢UNIDAD💢 — Nelsonp_vzla (@NelsonpVzla) September 18, 2021

