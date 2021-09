Una jinete húngara muere a los 21 años tras caer del caballo durante una carrera (+Video)

septiembre 21, 2021 - 6:28 am

La jinete húngara Eszter Jeles murió el pasado sábado a los 21 años tras caer del caballo durante una carrera del campeonato mundial ‘amateur’, que tuvo lugar el 5 de septiembre en Estambul, informó el Jockey Club de Turquía en su página web.

Inmediatamente después del incidente fue hospitalizada, y el 6 de septiembre fue sometida a una operación. «Lamentamos profundamente que Eszter Jeles haya perdido su lucha de 13 días por sobrevivir […] a pesar de todos los esfuerzos de los equipos médicos desde el primer día. Queremos extender nuestro más sentido pésame a la familia de Jeles y sus seres queridos», manifestaron desde el club hípico turco.

En las imágenes se puede apreciar que una competidora cae, cuando su caballo se precipita y detrás de ella se encontraba Jeles, quien tropezó y salió disparada de su corcel.

We are in Deep Sorrow…We lost Eszter Jeleshttps://t.co/9H8D7KEWHm pic.twitter.com/ZkI3t2I4Nh

— Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) September 19, 2021