Una explosión en el motor ocasionó el naufragio de la embarcación Don Rafa Junior

septiembre 23, 2021 - 9:03 am

Según las informaciones preliminares, el incidente en el buque pesquero Don Rafa Junior se originó por un recalentamiento en el motor. Poco después, explotó y se comenzaron a extender las llamas por el bote, según el vocero de los pescadores, Eduardo Mata.

La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos (Onsa) reseñó las declaraciones de Mata sobre la explosión. En ese sentido, expuso que intentaron apagar el fuego con un extintor, pero no lo lograron.

Posteriormente, en medio de los nervios, intentó apagar el incendio con agua, pero las llamas terminaron agarrando más fuerza. En estos casos, está contraindicado usar agua y se recomienda usar Co2 o polvo químico.

Los tripulantes y pasajeros del Don Rafa Junior, a pesar del incendio y la columna de humo que salía de la embarcación, se mantuvieron en ella. Estos, supuestamente, esperaban la ayuda de las autoridades. Sin embargo, tras no recibirla, decidieron abandonar la nave.

La Onsa precisó que todavía se mantienen las operaciones de búsqueda de Arquímedes Marval, quien era tripulante del Don Rafael Junior. Por su parte, las autoridades ya ubicaron a otras 22 personas, quienes están recibiendo ciudadanos médicos en Los Roques.

Entre los náufragos hay cuadros de deshidratación moderada y severa, además desorientación de dos de los rescatados. Asimismo, indicó que algunos tienen quemaduras de 1er y 2do grado, según el médico cirujano Ricardo Lafon.

Respecto al caso de Marval, uno de los sobrevivientes detalló que este estaba “delirando” y no contaba con chaleco salvavidas. “Estábamos cerca de la orilla, como a tres millas. Y nos venció el sueño a nosotros y cuando me paré ya no estaba”, expuso Luis Rondón.

TRIPULANTES

Eugle R. Narváez García C.I.V-9.307.717 (Capitán) Miguel Antonio Barletta C.I.V-16.732.066 (Aceitero) Carlos E. Arredondo C.I.V-16.696.588 José Silva Figueroa C.I.V-20.538.908 Cruz José Penoth C.I.V-19.807.999 Christian Narváez C.I.V-24.110.275 Leonard Rivas C.I.V-29.537.302 Luis Ramón Millán Marín C.I.V-17.891.630 Héctor Betancourt C.I.V-20.968.293 Arquímedes Marval C.I.V-13.358.271 (desaparecido)

PASAJEROS