Un tripulante “escondido” sería el quinto desaparecido en naufragio rumbo a la isla La Tortuga

septiembre 9, 2021 - 5:30 pm

Un joven trabajador de la familia Camblor, que salió de Higuerote hacia La Tortuga en una embarcación y que se encontraba escondido al momento de zarpar, sería el quinto desaparecido del naufragio donde perdió la vida Marielys Beatríz Chacón Marroquín (40).

Se trata de Juan Manuel Suárez y según su progenitor, Ángel Suárez, su hijo no aparece en la lista de los tripulantes de la lancha Intermarine Z29, de nombre THOR, que partió hacia La Tortuga el pasado 3 de septiembre, por cuanto habría viajado a escondidas.

«Mi hijo es empleado del señor Remis David Camblor y Marielys Beatriz Chacón Marroquín, quien falleció. Él salía con cierta frecuencia y había una confianza tremenda. Siempre lo invitaban cuando tenían sus reuniones o paseos», le comentó a Caraota Digital.

El navío zarpó de Higuerote con una lista de ocho tripulantes y presuntamente había un control donde chequeaban los integrantes de la embarcación para evitar un exceso de tripulantes. Según Ángel Suárez, su hijo le manifestó uno de sus amigos que “se iba a ir oculto en la lancha al menos hasta pasar el punto de control saliendo de Higuerote para que no fueran a detener la lancha porque iban muchas personas”.

Explicó que “nos dijo que ya iban de salida de Higuerote a La Tortuga y que ya no íbamos a estar más en contacto porque en la isla no había cobertura. Entonces transcurre el fin de semana y el domingo en la noche nos empezamos a preocupar porque le enviábamos mensajes de voz y de texto a WhatsApp y no le llegaban”.

Tras el naufragio fueron rescatadas cuatro personas. Marielys Chacón logró salvar a sus dos hijos en un acto propio de una madre desesperada. Lamentablemente la dama falleció unas dos horas antes de ser rescatada. Verónica Martínez (25), quien estaba a cargo de los niños, logró sobrevivir y en su primer testimonió ante las autoridades comentó que la lancha navegaba en contra del fuerte oleaje y por ello habría sufrido un quiebre que ocasionó el naufragio.

Aún siguen desaparecidos Remis David Camblor -padre de los niños-, Vianney Carolina Dos Santos Morales, José Javier Marcano Narváez, Alejandro Osorio Graterol y presuntamente Juan Manuel Suárez. Desde el mismo día que se supo sobre la tragedia, han sido objeto de una intensa búsqueda pero hasta ahora no han sido localizados.

