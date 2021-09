Un hombre se muda a su nueva casa y encuentra una muñeca escondida entre las paredes junto a una siniestra carta

septiembre 20, 2021 - 12:27 pm

Un hombre residente en la ciudad británica de Liverpool hizo un aterrador descubrimiento en su nueva casa, donde entre las paredes se hallaba una siniestra muñeca con una nota en la que el juguete ‘confiesa’ que mató a sus antiguos propietarios, informa la prensa local.

«Estimado lector/nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien», dice la carta.

El nuevo propietario del inmueble, Jonathan Lewis, recibió las llaves la semana pasada y, tras mudarse, decidió hacer un agujero en la pared debajo de las escaleras porque de allí salía un misterioso cable. Lewis considera que se trata de una broma de los antiguos dueños de la casa. Su agente inmobiliaria le había comentado que la cocina se construyó hace unos cinco años, por lo que Jonathan cree que la muñeca fue colocada en ese lugar durante dichos trabajos y no 1961, ya que el papel de la nota no es tan viejo.

