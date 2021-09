Un cohete explotó en el aire durante su primer lanzamiento (video)

septiembre 4, 2021 - 9:42 pm

El cohete Alpha, de la empresa espacial estadounidense Firefly Aerospace, explotó este jueves en el aire 2,5 minutos después de despegar en su primer lanzamiento desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en el estado de California (EE.UU.).

«Alpha experimentó una anomalía durante la primera etapa del ascenso que resultó en la pérdida del vehículo», comunicó Firefly Aerospace en su cuenta de Twitter.

Estaba previsto que el primer Alpha transportara unos 92 kilos de cargamento a una órbita situada a una altura aproximada de 300 kilómetros.

Watching from Orcutt, CA. Excited to watch. Looking forward to the next one! pic.twitter.com/1bBRZwpd6u

— Philip Shuman (@ShumanProjects) September 3, 2021