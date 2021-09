Un caza chino emite una advertencia a un avión de guerra de EE.UU. que entró en su espacio aéreo (+Video)

septiembre 10, 2021 - 11:13 am

El periódico estatal chino Global Times publicó un video en el que mostró cómo un caza del Ejército del país emitió el pasado 6 de septiembre una advertencia a un avión de guerra estadounidense, que, según la publicación, entró en el espacio aéreo cercano a la isla de Taiwán.

Los militares chinos se dirigieron al piloto del avión estadounidense en chino e inglés. Desde EE.UU. no han comentado el incidente.

Check out how a Chinese #PLA fighter jet warned off a #US warplane in both English and Chinese on September 6. The US warplane entered southwest airspace off the island of #Taiwan. pic.twitter.com/PoIuQeD8vJ

— Global Times (@globaltimesnews) September 10, 2021