Tras la insistencia, Dayana Jaimes habló sobre herencia de Martín Elías

septiembre 29, 2021 - 3:20 pm

Antes la insistencia de sus seguidores, Dayana Jaimes no tuvo otra opción que hablar sobre el tema.

A raíz del estreno del ‘Hijo del Cacique’ en el canal Caracol, Dayana Jaimes y Caya Varón han estado en la mira de todos en redes sociales.

Recientemente las dos mujeres fueron cuestionadas en sus respectivas cuentas de Instagram sobre la herencia de Martín Elías, pues aparentemente el tema aún no ha podido resolverse a más de cuatro años de su muerte.

Con un simple “en proceso”, la primera esposa de Martín Elías respondió a la preguntaque le hicieron sobre cómo va el caso del patrimonio del cantante.

De igual forma, Dayana Jaimes quien cedió ante la insistencia de sus fans, también se refirió al tema.

“A parte de lo que pasó, que ustedes ya conocen, a mí me tocó vivir muchas cosas, muchos procesos de los cuales nunca les he hablado porque no me siento preparada para hacerlo y no sé, quizá más adelante lo haga”, dijo Dayana.

Por último, cuando le preguntaron a Jaimes si la finca ‘La Bonita’ formaba parte de la herencia, ella contestó que “esto solo nos interesa a los implicados, en este caso, los herederos y mi persona”.

Blog Vallenato