Toni Costa se ‘cuela’ en el primer programa de Adamari López «¡Todavía hay amor!»

septiembre 14, 2021 - 10:34 am

Con su naturalidad y carisma, Adamari López se convirtió en una de las grandes protagonistas del primer programa de Así se baila, la competencia de baile que Telemundo estrenó el pasado domingo en horario estelar. En su papel de jueza, la presentadora y actriz de origen puertorriqueño regaló al público momentos divertidos y también otros muy emotivos, como cuando no pudo evitar emocionarse al recordar a su fallecido padre tras ver al actor colombiano Gregorio Pernía y a su hija Luna, de 15 años, bailar juntos en el show.

Una de las parejas que derrochó más química en la pista de baile fue la conformada por Adrián Di Monte y su ex Sandra Itzel, quienes demostraron que la complicidad sigue estando intacta entre ambos a pesar de que su historia de amor finalizó meses atrás.

«¡Qué bonito tenerlos aquí y que puedan trabajar juntos como expareja porque yo no podría, con un ex no podría!», reconoció Jacky Bracamontes, la conductora del programa.

La también actriz mexicana, que cuenta con 7 millones de seguidores en Instagram, aprovechó la ocasión para preguntarle a Adamari si ella podría bailar con su ex.

La respuesta de la copresentadora del programa hoy Día no dejó indiferente a nadie.

«Yo sí, me encanta», no tardó en responder Adamari.

«Igual que Sandra y Adrián pues esa conexión y ese amor que puede haber entre una persona con la que compartiste tanto tiempo no puede terminar tan fácil y yo los vi a ellos bastante bien integrados y creo que si me toca bailar con Toni pues hubo mucho amor, todavía hay, así que podría bailar muy bien en la pista», aseveró la expareja del bailarín español.

Pero el asunto no quedó ahí. Previo al estreno del programa, se llevó a cabo una transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Telemundo conducida por Carlos Adyan en la que los tres miembros del jurado –incluida Adamari– revelaron sus impresiones a escasas horas del inicio del show. Siempre sincera, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales no dudó en reconocer que de poder tener una presentación dentro del programa su primera opción como pareja de baile sería su ex Toni Costa.

«Si te dicen hoy día tienes un ritmo para elegir y te vamos a dar la oportunidad de una presentación, ¿qué ritmo elegirías?», le preguntó el presentador puertorriqueño.

A lo que Adamari respondió: «Está difícil, pero yo creería que podría elegir un tango».

«¿Y con quién lo bailarías?», quiso saber el conductor.

Adamari no necesitó tomarse muchos segundos para responder.

«Bueno lo ideal sería con Toni», contestó. «Pero la cosa no está como para eso, entonces como que por ahí no va», dijo sin perder su característico sentido del humor.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People