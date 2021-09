Talibanes dispersan con disparos al aire una pequeña protesta de mujeres en Kabul

septiembre 30, 2021 - 8:48 am

Los talibanes interrumpieron con disparos al aire este jueves una manifestación de seis afganas que reivindicaban en Kabul su derecho a la educación, constataron varios periodistas de la AFP.

En torno a las 8H00 (03H30 GMT), tres mujeres jóvenes con velo y mascarilla desplegaron una pancarta que proclamaba en inglés y dari: «¡No politices la educación!» delante del centro de enseñanza de secundaria para niñas Rabia Balkhi, en el este de Kabul.

«No rompan nuestros bolígrafos, no quemen nuestros libros, no cierren nuestros colegios», se leía en la pancarta, acompañada de una foto de niñas con velo en un aula.

Cuando otras tres manifestantes se habían unido a ellas, una con el cartel «La educación es la identidad humana», llegaron una decena de talibanes armados.

Las hicieron retroceder hacia la puerta de entrada del centro de enseñanza. Uno de ellos les arrebató la pancarta, mientras que los otros arremetían contra periodistas extranjeros para intentar impedirles que grabaran la escena.

Un talibán lanzó una breve ráfaga de disparos al aire con su ametralladora.

Las manifestantes se refugiaron en el interior del establecimiento educativo y los talibanes persiguieron a los camarógrafos y fotógrafos, tratando de arrebatarles las cámaras. Uno de ellos le dio un culatazo a un camarógrafo extranjero.

Respondían a las órdenes de un joven desarmado, equipado con un walkie-talkie, que dijo llamarse Mawlawi Nasratullah, jefe de las fuerzas especiales talibanas para Kabul y su región.

Pidió a sus hombres que reunieran a unos diez periodistas, todos ellos de la prensa internacional, y se dirigió a ellos.

«Respeto a los periodistas, pero esta manifestación no ha sido autorizada», dijo. «Las autoridades del Emirato (islámico) de Afganistán no habían sido informadas. Por eso no hay ningún periodista afgano aquí».

«Si hubieran pedido autorización para manifestarse, la habrían tenido», afirmó.

«Respeto los derechos de las mujeres», añadió, rodeado de hombres armados. «Ustedes han intentado cubrir una manifestación ilegal. Les recuerdo que en los países modernos, Francia o Estados Unidos, la policía golpea a los manifestantes», agregó.

La manifestación fue convocada en internet por un grupo llamado «Movimiento Espontáneo de Mujeres Activistas en Afganistán».

A principios de septiembre, talibanes armados dispersaron manifestaciones en varias ciudades, como Kabul, Faizabad y Herat, donde dos personas resultaron muertas.

Los talibanes, en el poder desde mediados de agosto, han prohibido todas las manifestaciones en el país desde el 8 de septiembre y por el momento han excluido a las mujeres de la enseñanza secundaria.

AFP