Suenan las campanas: Britney Spears anunció su compromiso con Sam Asghari

septiembre 12, 2021 - 9:43 pm

Britney Spears anunció en Instagram que el modelo Sam Asghari le pidió matrimonio tras cinco años juntos. “¡¡¡No puedo creerlo!!!”, escribió la cantante, de 39 años, junto a un video donde muestra la hermosa alianza que le obsequió su futuro marido.

“La pareja hizo oficial su relación de larga data hoy y están profundamente conmovidos por el apoyo y el amor que les expresaron “, dijo el representante de Asghari, Brandon Cohen.

Asghari, de 27 años, le pidió casamiento a su novia este domingo en la mansión de la cantante, de acuerdo al sitio Page Six. El diseñador Roman Malayev de Nueva York creó está pieza única, que tiene una piedra brillante de cuatro quilates y lleva el apodo de Asghari para Spears, “Lioness”, grabado en su interior, contó este domingo el propio modelo.

“Todos los diseñadores con los que hablé sobre el anillo fueron increíbles con grandes ideas, pero simplemente hice clic con Roman; realmente nos conectamos con el diseño y él estaba tan emocionado como yo de hacerlo especial, por eso lo elegí”, añadió Asghari.

La estrella pop y el actor se enamoraron en el set del videoclip “Slumber Party” en 2016.

La noticia se conoce días después de que el padre de la cantante, Jamie Spears, formalizó ante la Justicia de los EEUU el pedido de poner fin a la tutela sobre la artista. El asunto se resolvería en una audiencia programada para el 29 de septiembre.

“Estamos encantados de felicitar a Britney y Sam por su reciente compromiso. No podríamos sentirnos más honrados de crear este anillo para una pareja tan especial. Su viaje ha conmovido a personas de todo el mundo y estamos muy emocionados de ser parte de su vida para siempre”, declaró Roman Malayev, fundador de Forever Diamonds, a Page Six.

La cantante había expresado su deseo de casarse y tener más hijos durante su audiencia ante un tribunal de Los Ángeles en junio pasado. Durante su testimonio explosivo del 23 de junio, la cantante estadounidense relató quería formar una familia con su pareja, pero que su padre no se lo permitía. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”, dijo.

La intérprete de “Toxic” luego agregó: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

Asghari se manifestó contra la tutela y el día de la audiencia ante la jueza Brenda Penny subió a Instagram una foto en la que lucía una remera con el hashtag #FreeBritney.

Asghari será el tercer marido de Spears.

La estrella del pop estuvo casada anteriormente con Kevin Federline, el padre de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 2004 a 2007. También tuvo una breve unión con su amigo de la infancia Jason Alexander durante tan solo 55 horas a principios de 2004. Spears estuvo comprometido con su ex agente Jason Trawick en 2011, pero se separaron en 2013.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

Lea también: Así inician los MTV Video Music Awards 2021 de esta noche

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae