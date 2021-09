Story: «Participar en las elecciones del 21-N no es reconocer la AN ni al CNE»

septiembre 9, 2021 - 6:16 pm

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, se refirió este jueves 9 de septiembre sobre la decisión de la Plataforma Unitaria de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre.

Durante una entrevista con el medio digital Monitoreamos.com., el funcionario estadounidense aseguró que participar en dichos comicios no es reconocer Asamblea Nacional ni el Consejo Nacional Electoral.

“Cada persona dentro de Venezuela va a tomar su propia decisión de participar o no en este evento. Participar no es decir que reconocen la Asamblea de 2021, que fue un fraude en diciembre de 2020, ni es decir que reconoce al CNE que es fruto de esta AN“, afirmó.

Story destacó que “hay personas dentro del CNE que están haciendo todo lo posible para obtener por lo máximo condiciones“, aunque advirtió que aún no se puede considerar que los comicios regionales y municipales serán elecciones libres.

El embajador señaló que “El pueblo venezolano sabe bien que hay partidos políticos inhabilitados, hay presos políticos, hay represión, no hay acceso a los medios de comunicación, todos los días Maduro está en cadena hablando sobre las elecciones, mientras la oposición no tiene acceso a los medios de comunicación grandes. Entonces, la cancha de juego no es plana, está bastante desequilibrada“, señaló.

A pesar de esto, el representante diplomático consideró que “luchar para que tengan condiciones mínimas es algo que vale la pena“.

Embajador James Story: “Participar el 21N no es reconocer la AN de Maduro” https://t.co/4P3vKEf8jm pic.twitter.com/V948QPUOOt — Monitoreamos (@monitoreamos) September 9, 2021

Lea también: CEELA: En Venezuela el sistema electrónico de votación es confiable

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Monitoreamos