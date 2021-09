Sputnik: Inquietud entre padres en Venezuela por regreso a clases presenciales intersemanales

septiembre 18, 2021 - 5:24 pm

Los colegios se alistan para retornar a clases en Venezuela bajo una modalidad presencial intersemanal, lo que quiere decir que los alumnos de tres años en adelante irán a la escuela los siete días de cuarentena flexible, algo que inquieta a los representantes consultados por Sputnik.

«Yo quiero que mi hijo vuelva a las clases, porque desde marzo de 2020 no ha tenido una escolarización normal por el covid-19, lo único es que me preocupa cómo será su comportamiento, solo tiene siete años, no sé si los niños se van a cuidar, en la escuela casi nunca hay agua, siento que es un gran riesgo», dijo a Sputnik Alberto Rivas de 38 años.

Algunos representantes de los niños dijeron a Sputnik que prefieren que la modalidad presencial sea a decisión de los padres y representantes.

«No todos tenemos las mismas condiciones, el Ministerio de Educación puede ordenar el retorno a clases semipresenciales, pero mi hijo sufre de asma y cualquier situación me lo puede afectar, yo no quiero que él vuelva al salón hasta que no pueda ser vacunado», dijo Rosalba Guedez de 33 años.

A los posibles contagios en el aula se suma el incremento de traslados en el transporte público, lo que para los padres es una preocupación más.

«Todos sabemos que cuando empiezan las clases el transporte público colapsa más de lo habitual, eso es un riesgo también para los niños, para los padres y para todos. Este nuevo paso realmente me da miedo», reconoció Victoria Montoya de 40 años.

Vacunación

Desde enero de 2021, el presidente Nicolás Maduro ha apostado por el regreso a clases, y ha asegurado que este se realizará de forma segura cuando se llegue a la vacunación con dos dosis del 70% de la población.

Aunque la meta aún no se ha alcanzado, a diario los centros de vacunación en gran parte del país se mantienen con largas filas de ciudadanos que acuden a inmunizarse.

El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, indicó que cerca de la mitad de los docentes han sido vacunados.

«Solo 45% del personal está vacunado, hay vacunados para los próximos días más de 500.000 docentes para vacunarse», dijo Alzuru en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, las autoridades no han publicado cifras exactas de cuántos maestros están inmunizados, tampoco se conocen cifras respecto al resto de la población.

