Smolansky y el diálogo en México: Migrantes venezolanos no están siendo representados

septiembre 18, 2021 - 9:59 pm

Para David Smolansky, representante de Juan Guaidó en la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, el diálogo en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela solo busca oxígeno para el chavismo.

En entrevista con El Tiempo de Colombia, Smolansky aseguró que “los migrantes y refugiados venezolanos no están siendo representados en México”, y aseguró que antes que termine el año, el gobierno seguirá en sus esfuerzos por apresar a Juan Guaidó.

La cifra reciente de la ONU habla de 5,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos.

¿Qué significa esto para la región con la inestabilidad en Latinoamérica y el aumento del flujo de migrantes?

En primer lugar, ya somos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. ¿Qué significa esto para la región? Es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha registrado en la historia del continente y es la segunda más grande del mundo, solo superada por Siria.

Hay más refugiados venezolanos que refugiados afganos, y la última proyección que hemos hecho en la oficina que presido en la OEA es que para el año 2022, si se prolonga el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y se reabre el paso fronterizo de manera regular, pudiese llegar esta cifra a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo que la convertiría en la más grande del mundo.

Los países de acogida están haciendo el mayor esfuerzo. Tienen limitaciones importantes presupuestarias, de infraestructura, de servicios. Hoy están mucho más sacudidos por la pandemia, pero aun así uno de los temas más importantes que hemos trabajado en nuestra oficina con distintos gobiernos de la región son políticas que integren, que protejan al migrante y refugiado venezolano, como el Estatuto Temporal de Protección en Colombia, el TPS en EE UU y el estatus de refugiados de los venezolanos en Brasil, según la Declaración de Cartagena (…).

No solo es visibilizar las causas de la migración forzosa, que es fundamental hacerlo porque es cómo se están yendo los venezolanos, sino también estas personas vulnerables cómo pueden ser protegidas, cómo pueden ser integradas para que puedan surgir desde el destierro.

¿En países como Brasil, donde hay una cierta inestabilidad con el presidente Jair Bolsonaro de ganar una corriente contraria, es posible que estas políticas queden hacia atrás? ¿Lo mismo pudiese pasar en Colombia?

Hasta ahora, en Brasil y Colombia, ambos además de vecinos de Venezuela, han sido bien generosos con los venezolanos y han dado muestras evidentes de políticas ejemplares en la región. Y pongo ejemplos muy concretos. Ambos países no les solicitan visa a los venezolanos, aceptan el pasaporte vencido.

En el caso de Brasil, donde hay cerca de 270.000 migrantes y refugiados, de esos 270.000, aproximadamente 50.000 se han beneficiado del Estatuto de Refugio. Según la Declaración de Cartagena, Brasil es el único país en la región que lo aplica de manera colectiva. En el caso de Colombia, que es el país con más migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 1,8 millones, se está implementando el Estatuto Temporal de Protección, que va a tener una vigencia de 10 años, y eso va a impactar positivamente en la economía colombiana.

Así que nosotros siempre estamos monitoreando la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en toda la región, entendemos el contexto político, pero aquí hay una situación que trasciende a lo político, aquí estamos hablando de que no nos podemos quedar en lo frío de los datos, en las estadísticas.

Sobre los diálogos que se están dando en México… ¿Los migrantes venezolanos y refugiados se sienten representados?

Creo que hoy los migrantes y refugiados venezolanos no están siendo representados en México. Yo he sido crítico a ese proceso de negociación. El régimen siempre ha utilizado la negociación para ganar tiempo. Ganando tiempo permanece en el poder, permaneciendo en el poder, la gente se desmoraliza y terminan muchos tomando la decisión de irse de manera forzosa de Venezuela, se enfría la comunidad internacional y se fracturan más los factores democráticos.

La crisis de migrantes y refugiados debe ser una prioridad. Este servidor ya tiene tres años trabajando en la OEA, he visitado la región, hemos producido no menos de 11 informes y documentos y muchos gobiernos han tomando en cuenta nuestras recomendaciones y hoy esas políticas se están implementando. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que la manera más evidente de que en Venezuela haya una elección con condiciones, verdaderamente libre, transparente, justa y verificable es que los migrantes y refugiados puedan votar.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Tiempo de Colombia