Simone Biles admitió que no debió ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

septiembre 28, 2021 - 2:06 pm

La estrella estadounidense de la gimnasia Simone Biles aseguró este lunes que debió haber renunciado a Tokio-2020 «mucho antes» de la cita olímpica, en la que se vio afectada renunciando a cuatro finales para proteger su salud mental y física.

«Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico. Lo debería haber dejado mucho antes de Tokio», dijo Biles, de 24 años, en una entrevista a la revista New York Magazine publicada este lunes.

Leer más: Las puntuaciones de gimnasia artística serán con inteligencia artificial en los Juegos de París 2024

Se esperaba que Biles dominara en Tokio-2020 el concurso individual del torneo olímpico de gimnasia como lo hizo en Rio de Janeiro-2016, pero sorprendió al mundo cuando abandonó a mitad de la competición la final del concurso general por equipos.

For Simone Biles, walking away was an act of self-reclamation. She told the story of her Tokyo Games to @CAMONGHNE https://t.co/fSQ8NXKHu1 pic.twitter.com/YTixxikNjf

— New York Magazine (@NYMag) September 27, 2021